آلاف الصور بقلب واحد في «نحن نحب دبي»

تُختتم، اليوم في «كايت بيتش»، فعاليات مبادرة «نحن نحب دبي»، التي انطلقت في الخامس من أبريل الجاري كفعالية مجتمعية مبتكرة أتاحت لسكان المدينة وزوارها التعبير عن مشاعرهم تجاه الإمارة، في مشهد جسّد قيم التعايش والتنوع التي تميز دبي.

ترتكز المبادرة على عمل فني رقمي ضخم يجسّد «قلباً نابضاً»، يتكون من آلاف صور السيلفي التي التقطها مشاركون من جنسيات متعددة، في تعبير بصري يعكس عمق ارتباطهم بالمدينة. وقد أطلق «مجتمع دبي الإبداعي» هذا العمل الفنيّ الهادف إلى نشر رسالةٍ جماعية صادقة تعكس روح الحب والارتباط بالمدينة.

وتعكس اللوحة الرقمية الثراء الثقافي الذي تحتضنه دبي، حيث تُعرض الصور على شاشة LED عملاقة تتزين بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، في صورة تعبّر عن وحدة المجتمع وتنوعه. كما تتيح المبادرة للزوار الحصول على ملصقات تذكارية تحمل عبارات مثل «دبي بيتي» و«نحن نحب دبي»، إلى جانب إمكانية تحميل صورهم ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.