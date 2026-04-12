65 مليون دولار لقطع فنية

كشفت دار «كريستيز» للمزادات طرح المجموعة الفنية الشخصية لتاجرة الفن النيويوركية ماريا غودمان للبيع في سلسلة مزادات كبرى الشهر المقبل، بقيمة تقديرية إجمالية تصل إلى 65 مليون دولار.

وتُعد غودمان، التي رحلت في يناير الماضي عن عمر ناهز 97 عاماً، من أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ الفن المعاصر؛ إذ يضم المزاد أعمالاً نادرة للفنان الألماني الشهير جيرهارد ريختر، الذي تبنت غودمان موهبته لأكثر من أربعين عاماً في وقت كان فيه سوق أعماله في الولايات المتحدة محاطاً بالمخاطر. وتتصدر المزاد لوحة «الشموع» الأيقونية لريختر، والمقدر سعرها بما يتراوح بين 35 و50 مليون دولار، وهو عمل قد يحطم أرقاماً قياسية جديدة للفنان نظراً لشهرته الطاغية.