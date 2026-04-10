«جمعة الماجد» يناقش دور المخطوط العربي عالمياً



نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أول من أمس، محاضرة بعنوان: «دور المخطوط العربي في دمج روافد الثقافات القديمة: الخزانة الأسعدية نموذجاً»، قدمها الدكتور مينا منير، مدير مركز أبحاث المخطوطات في كلية الدراسات العليا في أوسلو – النرويج. وأبرزت المحاضرة الدور المحوري للمخطوط العربي في استيعاب روافد التقاليد اللغوية والفكرية القديمة في الشرق الأوسط.

واستعرض الدكتور منير تجربة عائلة «أولاد العسّال» في القرن الثالث عشر، موضحاً إسهامها في تحويل المخطوط العربي إلى أداة تواصل معرفي بين لغات متعددة.