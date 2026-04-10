الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 13 سبتمبر

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تأجيل الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي كان مقرراً بين 11 و20 أبريل الجاري ، إلى الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2026.

وجاء قرار التأجيل بعد مشاورات موسعة مع شركاء المعرض الدوليين، ودور النشر المشاركة، والجهات المختصة في الدولة، والتي تم خلالها تقييم العوامل التشغيلية واللوجستية المرتبطة بعدم انتظام حركة الطيران في المنطقة، ومشاركة الضيوف الدوليين، بما يضمن جودة الحدث وتمثيله بأفضل شكل.

ويؤكد المركز أن هذا القرار يأتي انسجاماً مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في إدارة الفعاليات الثقافية الكبرى، والتي تضع جودة التجربة، وكفاءة التنظيم، واستمرارية المشاركة الدولية في مقدمة الأولويات.

ويشمل القرار تأجيل إقامة حفل التكريم، الذي كان من المقرر أن يشهده المعرض احتفاء بالفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العشرين.

وكانت الدورة الرابعة والثلاثون للمعرض، التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية في عام 2025، حققت نجاحاً بارزاً، إذ جمعت 1400 عارض من 96 دولة، مؤكدة قدرة المعرض على جذب أبرز دور النشر، وأهم الأصوات الثقافية العالمية.