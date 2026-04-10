متحف زايد الوطني يضيء قيم ومحطات تاريخ الإمارات



نظم متحف زايد الوطني، جولة معرفية في رحابه، عرف الزوار خلالها على جماليات وقيم ومضامين تاريخ الإمارات، أشرف عليها النوخذة صالح أحمد حنبلوه الشحي، خبير التجربة المتحفية، وهو من كبار المواطنين من رأس الخيمة.

إذ تروي هذه التجربة، القائمة على السرد القصصي، قيم وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتُبرز غنى تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تسليط الضوء على المجتمعات الساحلية التي تشكّلت ملامحها عبر الغوص لاستخراج اللؤلؤ وصيد الأسماك والتجارة، إلى جانب استكشاف الهوية الإماراتية من خلال أنماط الحياة التقليدية والعادات والممارسات الاجتماعية والاقتصادية.