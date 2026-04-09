مدينة إكسبو دبي.. موسيقى عالمية ومغامرات وابتكار

شهدت ساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي، يوم السبت الماضي 4 أبريل، إقبالاً كبيراً فاق الـ2200 زائر لمهرجان الحصاد الربيعي في دورته الثانية ضمن فعاليات موسم الوصل، فيما حقق عرض «عندما تتكلم الموسيقى» من «أوركسترا فردوس» في بيت الفن، يوم الجمعة 3 أبريل، نجاحاً كبيرا تمثل في نفاد التذاكر المخصصة للعرض بالكامل.

ويواصل موسم الوصل وبيت الفن تنظيم الفعاليات المجتمعية الهادفة حتى آخر شهر أبريل الجاري، التي تشمل الفعاليات الفنية والثقافية والموسيقية والرياضية.

وفي هذا السياق، تقدم «أوركسترا فردوس»، 10 أبريل، أشهر المقطوعات الموسيقية العالمية في الهواء الطلق في بيت الفن.

وفي مبادرة «لقاءات السبت في بيت الفن» يوم 11 أبريل يتاح للعائلات فرصة قضاء يوم ممتع ومفيد، وذلك من خلال الكثير من الأنشطة وورش العمل الفنية والثقافية والرياضية التي تناسب الأعمار كافة.

وفي فعالية «درب الفن» التي تقام 18 أبريل ببيت الفن تتناغم الحركة مع النشاط والفن، وذلك من خلال تنظيم سباق جري ودي، يبدأ وينتهي في بيت الفن، وذلك عبر مسار مختار بعناية ليمر على أبرز القطع الفنية المنتشرة في أنحاء مدينة إكسبو دبي.

وفي 18 أبريل تقدم «أوركسترا فردوس» عرض «أوبرا في ساحة الوصل»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل الأول العام الماضي، وتعود موسيقى الأوبرا العالمية لتعبق في كافة أرجاء قبة الوصل من خلال استضافة مغنية السوبرانو الكسندرا تشيرنينكو.

وتقدم «أوركسترا فردوس»، 24 أبريل، عرضاً موسيقياً يحتفي بروائع موسيقى الروك، حيث يعيد تقديم أشهر أغاني الروك برؤية أوركسترالية في عرض فريد من نوعه، وتستضيف مدينة إكسبو دبي فعالية «مغامرات الصيف المائية» 25 أبريل، وهي مسك ختام موسم الوصل.