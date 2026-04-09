«مدينة المعرفة».. مسرحية تُعيد تشكيل وعي الأطفال

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن تقديم عرض «مدينة المعرفة»، الذي يمثل تجربة مسرحية غنية تجمع بين السرد والتعبير العاطفي، ويهدف إلى رفع وعي الأطفال بأهمية التعلم والمعرفة، ودورهما في تنشئة أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات ومواجهة التحديات، إلى جانب إبراز قيمتهما بوصفهما إحدى ركائز النجاح في الحياة.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي، الذي سيقام يومي 11 و12 أبريل الجاري، 9 أطفال من أعضاء برنامج «المواهب»، الذي ينظمه مركز الجليلة لثقافة الطفل بهدف استقطاب الناشئة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 8 و14 عاماً.

وتدور أحداث العرض، الذي يحمل بصمات الكاتب صفوت غندور، حول فتاة صغيرة تعتقد أن سوء الحظ يلازمها في حياتها، فتنطلق في رحلة بحث عن إجابات تقودها إلى لقاء خمس شخصيات رئيسية، هي محاربة، وملكة، وحكيمة، وراعية، وأسد، لتكتشف خلال رحلتها أن التغيير الحقيقي يكمن في التعلم والنمو والوعي الذاتي.

وأشارت أحلام البناي، مديرة مركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى حرص «دبي للثقافة» على الاستثمار في طاقات الأطفال، وجعل الفنون أداة فاعلة لبناء وعي الأجيال القادمة، من خلال تصميم برامج ومبادرات نوعية تسهم في تشكيل وعيهم الثقافي.

وقالت: يشكل برنامج «المواهب» مساراً حيوياً لتأهيل جيل جديد من المبدعين الصغار، وتحفيزهم على استكشاف قدراتهم وإطلاق العنان لمخيلتهم. ولفتت إلى أن عرض «مدينة المعرفة» يمثل ثمرة سلسلة من تجارب الأداء التي شارك فيها عدد من المواهب الناشئة.