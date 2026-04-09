«ليالي الفن» في دبي.. استقبال المشاركات حتى 15 أبريل

أعلن مركز دبي المالي العالمي تمديد الموعد النهائي للمشاركة في النسخة الحادية والعشرين من الفعالية المميزة أمسيات «ليالي الفن»، حيث أصبح بإمكان الفنانين الصاعدين والناشئين تقديم ملفاتهم، حتى يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري. ويمنح هذا التمديد فرصة أوسع للمواهب من مختلف أنحاء المنطقة والعالم للمشاركة والتواصل، واستلهام الإبداع ضمن واحدة من أبرز المنصّات الثقافية في دبي.

عروض مميزة

تُقام النسخة الحادية والعشرون من أمسيات «ليالي الفن» في «جيت فيليج» خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل الجاري، بتنظيم مشترك مع «أوبرا غاليري»؛ وتتضمن الفعالية عروضاً فنية مميزة، من بينها أعمال نحتية خاصة بالتعاون مع «أوبرا غاليري» ودار «كريستيز»، مما يضفي على الحدث بعداً فنياً استثنائياً.

وللمشاركة في الحدث، يجب على الفنانين تقديم لمحة تعريفية تتضمن أفضل أعمالهم، مرفقة بصور عالية الجودة ووصف موجز لكل عمل. تشمل الأعمال المقدمة مجالات متنوعة، مثل: الفنون البصرية، والرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم، والجداريات، والوسائط المختلطة. كما يرحّب الحدث بمشاركة الموسيقيين، إضافة إلى الفنانين الراغبين في تنظيم ورش عمل أو المشاركة في جلسات نقاشية. ويُشترط الالتزام بإرشادات مركز دبي المالي العالمي.

ويجب على الفنانين إرسال ملفهم التعريفي ومحفظة أعمالهم في موعد أقصاه يوم الأربعاء 15 أبريل، على أن يتم إرسال ملفات المشاركة artnights@difc.ae. وتتولى لجنة الفنون في مركز دبي المالي العالمي مراجعة جميع المشاركات بدقة، واختيار الأعمال الأكثر تميزاً لعرضها خلال الفعالية. يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ حضوره كحاضنة للفنون، من خلال فعالية «ليالي الفن» التي تشكل منصّة للتعبير الفني وتعزيز التفاعل المجتمعي.