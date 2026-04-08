انطلاق الدورة الخامسة من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع»

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، إحدى المبادرات الوطنية الرائدة الهادفة إلى دعم المبدعين الإماراتيين وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الثقافية والإبداعية، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الثقافي وتعزيز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للإبداع الثقافي.

ويأتي إطلاق الدورة الجديدة في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتهيئة بيئة حاضنة للمواهب الوطنية، وتوفير فرص نوعية للمبدعين تمكنهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع واقعية ذات أثر ثقافي ومجتمعي.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «يجسّد البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع التزامنا المستمر بدعم المبدعين وتمكينهم من مواصلة عطائهم الثقافي والفني، انطلاقاً من إيماننا بأن الثقافة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، وجسر يربط بين الهوية الوطنية والانفتاح الحضاري».

وأضاف: «نعمل من خلال هذا البرنامج على توفير فرص حقيقية للمبدعين الإماراتيين لتطوير مشاريعهم النوعية وتحويل أفكارهم ومبادراتهم الثقافية إلى أعمال ملموسة قادرة على الإسهام في إثراء الحراك الثقافي في الدولة. كما نسعى إلى دعم الطاقات الإبداعية الوطنية وتعزيز حضور إنتاجنا الثقافي على المستويين المحلي والدولي، بما يواكب تطلعاتنا في بناء اقتصاد إبداعي قائم على المعرفة والابتكار».

وأكد أن الوزارة تواصل تطوير برامجها ومبادراتها بما يعزز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، ويفتح آفاقاً أوسع أمام المواهب الوطنية للإسهام في صياغة المشهد الثقافي وصناعة محتوى إبداعي يعكس خصوصية الهوية الإماراتية وقيمها الأصيلة.