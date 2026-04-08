فتح باب المشاركة في «فن الحين» و«جائزة ريتشارد»

أعلن متحف اللوفر أبوظبي فتح باب تقديم عروض المشروعات للمشاركة في النسخة السادسة من مبادرته للفن المعاصر معرض «فن الحين 2026»، وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وتوسيع نطاق المشاركة فيهما، ليشمل الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعكس الروابط التاريخية الطويلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند القائمة على التبادل والتعايش والقيم الإنسانية المشتركة.

ودعا المتحف الفنانين من دول مجلس التعاون الخليجي (المواطنين والمقيمين)، ومن الهند (المواطنين)، إلى تقديم عروض مشروعات لمعرض «فن الحين 2026»، تتمحور حول موضوع «الروافد».

وسيعمل الفنانون، في إطار هذه النسخة من المعرض، على إعداد عروض مشروعات لأعمال فنية ضخمة، مخصصة للموقع، تتفاعل مع المساحات الخارجية تحت قبّة اللوفر أبوظبي الأيقونية، بداية من النافورة الدمشقية، ومروراً بممر يؤدي إلى حوض ضحل يحفّز على التأمل، وصولاً إلى العمل الفني الجداري العام للفنانة جيني هولزر.