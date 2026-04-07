«الشارقة للآثار» تحصل على اعتماد «استمرارية الأعمال» من «الطوارئ والأزمات»

حصلت «هيئة الشارقة للآثار» على الاعتماد في المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال (AE/SCNS/NCEMA 7000:2021) الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك بعد اجتيازها بنجاح جميع مراحل التقييم والمراجعة واستيفاء متطلبات الحوكمة التشغيلية ومعايير التميز المؤسسي.

وأكد عيسى يوسف، مدير عام الهيئة، أن هذا الإنجاز يمثل محطة نوعية في مسيرة الهيئة نحو ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وبناء منظومة تشغيلية متكاملة تضمن استمرارية الأداء تحت مختلف الظروف، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح د. سعيد بن يعروف النقبي، مدير الهيئة، أن هذا الاعتماد جاء ثمرة تطبيق متكامل لمنظومة إدارة استمرارية الأعمال شمل تطوير خطط التعافي من الكوارث وإدارة استمرارية الخدمات الحرجة وبناء إطار حوكمة يعزز الجاهزية المؤسسية والمرونة التشغيلية.