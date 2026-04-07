بدور القاسمي تطلق «إنانا» في احتفالية جمعت سحر الأزياء وأمجاد الملكات

أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تحت سماء مليحة، إطلاق علامة «إنانا» في احتفالية صحراوية امتزجت فيها فنون الأزياء وسحر السرد القصصي. وتحوّل المشهد الطبيعي في هذا الحدث الخاص إلى امتداد حي لهوية العلامة، حيث احتضن عرضاً مباشراً للمجموعة الأولى، وتجربة «غرفة إنانا» متعددة الحواس، إلى جانب ركن «القافلة» الذي عُرضت فيه مختارات من التصاميم في تنسيق يعكس روح الرحلة والاكتشاف.

ومع انسياب لحظة الغروب، جاء الإعلان عن ميلاد فئة جديدة في عالم التصميم تحت مسمّى «الفخامة الأسطورية»، حيث ترتقي الأزياء الراقية لتغدو تعبيراً نابضاً عن الذاكرة والهوية.

تأسست «إنانا» على يد الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وجاءت ثمرة سنوات من البحث العميق في سير الملكات العربيات والأساطير القديمة، وهي ذات المرجعيات التي استندت إليها في كتابها الأخير «أخبروهم أنها هنا».

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «لا تتمحور «إنانا» حول ابتكار شيء جديد بقدر ما تسعى إلى استعادة ما كان حاضراً على الدوام ثم توارى في غياهب النسيان. ما نقدمه هو تحية للذاكرة، ودعوة للنساء لاستحضار قوتهن الكامنة واستعادة سيادتهن».

تنطلق «إنانا» من قناعة جوهرية بأن قوة المرأة ليست وليدة اللحظة، بل إرث عريق تتوارثه الأجيال، يسكن أعماقها منذ البدء، ولا يُنال بالاكتشاف، بل يُستعاد عبر الذاكرة والعودة إلى الأصل.

ويجسد كل تصميم هذه الفلسفة في صيغة ملموسة، عبر استحضار ذكريات غيّبها الزمن، وإعادة تقديمها برؤية معاصرة تعبر عن السيادة الأنثوية، والهوية، والحضور الواعي.

شكّل اختيار موقع «منتزه مليحة الوطني»، المدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونيسكو، ركيزة أساسية في إطلاق «إنانا»، لما يحمله من دلالات الارتباط بالأرض والذاكرة، وقد تجلّى ذلك من خلال: عرض حي على منصة الأزياء للكشف عن المجموعة الأولى من ابتكارات العلامة. وتجربة تركيبية بعنوان «غرفة إنانا»، قدمت عالماً متعدد الحواس عبر الروائح والأصوات والرموز. وركن «القافلة» الذي أتاح للضيوف استكشاف مختارات من التصاميم في إطار سردي بصري متكامل.

حظي حفل الإطلاق بدعم من «عزيزي للتطوير العقاري»، في تأكيد على التزامها بدعم الابتكار الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات. كما أسهمت كل من «بايريدو» و«دكتورة باربرا ستورم» في إثراء عرض الأزياء من خلال تقديم مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية بالبشرة، بما أضفى أبعاداً حسية متكاملة على التجربة. تسعى «إنانا» إلى إعادة إحياء الهوية في أبهى صورها، مستلهمة تصاميمها من الأمجاد الغابرة والإرث النابض لملكات تاريخيات مثل زنوبيا وبلقيس وماوية وشمسي وأبيئيل، لتترجم هذا الإرث إلى خطوط تصميمية تنساب بخفة الصحراء وتنبض بهيبة الملوك. وقد صُممت القطع بوصفها «أثواباً ملكية معاصرة»، تجمع بتناغم دقيق بين نعومة الملمس وتماسك البنية، وبين الحضور الآسر وانسيابية الحركة، وبين قوة التعبير ورهافة الأنوثة. بالتوازي مع مجموعة الأزياء، كشفت العلامة عن أولى مجموعاتها في عالم المجوهرات بعنوان «أبيئيل - عهد الصحراء».