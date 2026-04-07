جديد مجلة «المسرح» مراجعات وحوارات وقراءات

حوى العدد 79 من مجلة «المسرح»، التي تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة في الشارقة، مجموعة متنوعة من المراجعات والحوارات والمقالات والتقارير حول النشاط المسرحي في الشارقة والعالم. في باب «مدخل»، نقرأ استطلاعاً حول حضور المسرح الإماراتي في مهرجانات «أبو الفنون» في منطقة الخليج، يشتمل على إفادات لعدد من الفنانين المحليين؛ كما يستعرض الباب تقريراً عن أبرز فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من «أيام الشارقة المسرحية»، التي اختتمت مؤخراً.

وفي باب «قراءات»، يكتب باسم صادق عن مسرحية «مرسل إلى» للمخرج المصري الشاب محمد فرج، بينما تناول كمال الشيحاوي مسرحية «باراديسكو» للمخرج اللبناني سامر حنا.

ونطالع في باب «حوار» مقابلة مع الفنانة اللبنانية ميراي بانوسيان. ويرصد باب «رسائل» أبرز التظاهرات والعروض المسرحية التي نُظمت أخيراً في الشارقة والسويد وتونس.