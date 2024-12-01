لقاء تكريمي لموظفي «الأرشيف والمكتبة الوطنية» المبدعين والمبتكرين

نظم «الأرشيف والمكتبة الوطنية» لقاءً مع أصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية؛ تم في ختامه تكريم 34 موظفاً مبدعاً على جهودهم التي وثقتها لجنة واحة الابتكار.

افتتح عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية الحفل بكلمة قال فيها: إنه قبل ثلاثة وخمسين عاماً كان إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971، وكان ذلك ثمرة الفكر الابتكاري القيادي الذي بدأ بجهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وكان لذلك الفكر المبتكر دور عظيم إذ شمل باقي الإمارات، ومنذ ذلك الحين صار الابتكار جزءاً من حياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن التطوير الحضاري يعتمد على الابتكار الذي يجب أن يكون أسلوب حياة، فالابتكار هو خريطة الطريق الدقيقة التي ترشدنا نحو النماء والتطور والتقدم لنواكب أكثر أرشيفات العالم حداثة وتطوراً.

وأشاد بدعم القيادة الرشيدة التي جعلت الابتكار في صميم استراتيجيتها الوطنية، وفي صلب رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت في مقدمة أولوياتها دعم المبتكرين وأفكارهم، ولن تدخر جهداً في استدامة الابتكار. ثم استعرض الدكتور عبدالله الشريف رئيس لجنة الابتكار في الأرشيف والمكتبة الوطنية مؤشرات الأفكار في واحة الابتكار في عامي 2023 - 2024.