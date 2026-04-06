الجمهور يختار الصورة العفوية

رافعاً إحدى كفّيه في الهواء أثناء وقوفه على قائمتيه الخلفيتين، بدا الوشق مَرِحاً ومفترساً في الوقت ذاته، وهو يعبث بأحد القوارض قبل أن يلتهمه. المصور النمساوي «جوزيف ستيفان» نجح في توثيق هذه اللحظة، بعد أن أمضى 3 أيام متخفياً داخل مخبأ في منطقة «توري دي خوان أباد» وسط إسبانيا، وكان الوشق خلال تلك الفترة يظهر نادراً.

اللحظة المُنتظرة حدثت بغتة، إذ ظهر الوشق فجأة وهو يحمل فأراً اصطاده مؤخراً في فمه، ثم استلقى بالقرب من ستيفان وبدأ اللعب بفريسته. يقول ستيفان في حوار لـ CNN عربية: كان يقذف الفأر في الهواء باستمرار، ويلتقطه بمهارة، وظلّ منشغلاً به لنحو 20 دقيقة، ثم فقد اهتمامه، فأمسك بالفأر واختفى خلف شجيرة، حيث التهمه، وبعد نحو 15 دقيقة، ظهر الوشق مُجدّداً بهدوءٍ وفخر، ماراً أمام مخبئي، ثمّ اختفى داخل الأدغال المجاورة.

هذه الصورة فازت بجائزة «اختيار الجمهور» ضمن مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2026، التي يُنظّمها متحف التاريخ الطبيعي في مدينة لندن. فقد صوّت أكثر من 85 ألف شخص في المسابقة التي وصلت 24 صورة فقط لقائمتها النهائية. وقد تم اختيار القائمة المختصرة من أصل 60،636 مشاركة.

يُذكر أن الوشق الإيبيري كان يُعد في السابق من أكثر الثدييات المُهدّدة بالانقراض في العالم، إذ اصطاده البشر لسنوات، لأنّهم ظنوا أنه يهاجم الماشية، كما أنه فقد موائله من الأحراش والغابات، في أوائل العقد الأول من الألفية، لم يتبقَّ في إسبانيا سوى نحو 100 كائن من الوشق، وفقاً لما ذكرته الباحثة «ناتالي كوبر» من متحف التاريخ الطبيعي. لكن جهود الحماية ساهمت في زيادة أعداده، لتصل نحو 648 وشقاً بالغاً في عام 2022، بحسب القائمة الحمراء للأنواع المُهدّدة بالانقراض، الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN».

العفوية عاملٌ داعمٌ لزخم الصورة وقوة تأثيرها

