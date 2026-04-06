إطلاق جائزة «سلطان بن محمد القاسمي للتميز المسرحي العربي للشباب»

أعلنت الهيئة العربية للمسرح، إطلاق النسخة الأولى من «جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للتميز المسرحي العربي للشباب»، استجابة لمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتكليف الهيئة العربية للمسرح، إطلاق جائزة للمتميزين من الشباب المسرحي العربي، في خطوة جديدة، تعزز دور الشباب المسرحي العربي في صياغة المشهد العربي المسرحي، لإعطاء التميز المسرحي مكانته، بناءً على الدور الذي يلعبه في تنمية الثقافة العربية عامة، والمسرحية خاصة، لتكون ثقافة قادرة على تحقيق الندية والتميز في المشهد العالمي.

وقال إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: «جاءت المكرمة السامية، لتعزز حرصنا في الهيئة العربية للمسرح، وإيماننا بأهمية دور الشباب في صياغة الحاضر والمستقبل المسرحي، وقدرة الشباب على التغيير والتطوير، ولنجعل من هذه الجائزة أملاً وعملاً، لتكون جائزة سنوية باسم «جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للتميز المسرحي العربي للشباب»، وهذا المسمى بحد ذاته تكريم للشباب المتميز، وامتنان لصاحب الفضل والمبادرة والعطاء المسرحي.

سيتم منح الجائزة سنوياً للمسرحيين المتميزين الشباب، حيث حددت الهيئة الفئة العمرية المشمولة بهذه الجائزة، من 30 إلى 40 سنة، وهي فئة تقترب من تأكيد البواكير المتميزة، وتسير مع المسار الذي رسخ منها، سواء كان ذلك في باب الأداء التمثيلي، أو التأليف والدراماتورجيا، أو التصميم، أو الإخراج، وكذلك النقد المسرحي، آخذين بعين الاعتبار، المميزات الخاصة لكل مهمة من هذه المهمات الإبداعية.

وحددت الهيئة جوائز النسخة الأولى لثلاثة مجالات إبداعية، هي: التأليف، الإخراج، والأداء التمثيلي، حيث تم فتح باب التقديم والترشح من قبل المبدعين الشباب حتى يوم 6 أغسطس المقبل، وستشكل الهيئة لجنة تحكيم، تختار فائزاً في كل مجال من تلك المجالات، بناءً على معايير الترشح للجائزة، التي تمثلت في تميز المترشح وفرادته في المجال المرشح له، الأصالة في الأفكار والمحتوى وأساليب الاشتغال الفني في منجزه بالمجال المحدد، تأثير نتاج المترشح الملحوظ نقدياً وإعلامياً، والاستمرارية في الفعل والإنتاج في المجال المترشح له، الإضافة الفنية والتجديد في الشكل والمضمون.