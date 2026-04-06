«أوبرا تحت القبة» مع أوركسترا الفردوس 18 أبريل

يعود الحدث الفني «أوبرا تحت القبة» مجدداً إلى «ساحة الوصل» في «مدينة إكسبو دبي»، حيث تُحيي «أوركسترا فردوس» المكونة من عازفات بارعات عرضاً مباشراً في 18 أبريل الجاري، تستحضر خلاله روائع الأوبرا تحت القبة البانورامية الشهيرة.

تتيح هذه التجربة للجمهور الاستمتاع بمزيجٍ من الأعمال التي تتناغم فيها أجمل الألحان مع المقطوعات الأوركسترالية بانسجامٍ مذهل.

يشتمل هذا العرض على مجموعةٍ جديدة من أشهر الأعمال الموسيقية التي تُجسد أبعاد الأوبرا وما فيها من شغف وروعة، وتمنحكم فرصة الغوص في أعماق هذا الفن الراقي.

يندرج هذا الحدث ضمن فعاليات «موسم الوصل»، تحت شعار «لكل مناسبة احتفال»، ويشكل احتفاليةً مميزة بالموسيقى والثقافة والتواصل والإبداع.