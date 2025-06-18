جائزة العويس للإبداع تتوج 33 عاماً من التميز

افتتح معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، في ندوة الثقافة والعلوم، المعرض التوثيقي للأعمال الفائزة في جائزة العويس للإبداع (1990 – 2023)، بحضور بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعلي عبيد الهاملي، نائب الرئيس، ود. صلاح القاسم، المدير الإداري، وجمال الخياط، المدير المالي، ورشاد بوخش، رئيس لجنة الجوائز والمسابقات، ونخبة من الفنانين والكتّاب والمهتمين.

تشكيل

ضم المعرض 90 لوحة تشكيلية للفائزين في الجائزة (منهم الفنانون: عبدالقادر الريس، وعبدالرحيم سالم، ونجاة مكي، ومحمد مندي، وعبيد سرور..)، كما ضم 77 لوحة خطية لمجموعة من الفائزين (منهم: حسين السري، وخالد الجلاف، ومحمد عيسى خلفان، وفاطمة الضنحاني...)، و63 صورة ضوئية لنخبة من الفنانين، و20 قطعة نحتية، تتميز بالدقة والجمال والإبداع، من (بينها للفنانين سالم جوهر وعبدالله سالم)، بالإضافة إلى 21 لوحة انفوجراف لباقة من الفنانين، كما ضم المعرض جميع الأبحاث والإصدارات الأدبية والكتب الفائزة خلال مسيرة الجائزة، والابتكارات العلمية المتميزة، والتي شهدت عدة جولات محلية وإقليمية ودولية مع نادي الإمارات العلمي.

وصاحب المعرض محاضرة توثيقية لمسيرة الجائزة، قدمها بلال البدور، مستذكراً أن العام الجاري (2025) اعتمدته اليونيسكو للاحتفال بمئوية سلطان العويس، مضيفاً أن احتفال ندوة الثقافة والعلوم بهذه المناسبة يتم عبر فعاليات عدة، منها هذه الفعالية التوثيقية لجائزة العويس للإبداع، التي تأسست عام 1990م، بتبرع سخيّ من المرحوم سلطان بن علي العويس بغية تشجيع الباحثين والدارسين الإماراتيين على توجيه أبحاثهم وجهودهم الإبداعية لما يخدم قضايا التنمية، من خلال الدراسة والتحليل والاستشراف، وإبراز المواهب المتعددة في البحث والابتكار العلمي والفكري والأدبي والفني.

معرفة

وأكد البدور أن المسابقة العامة خصصت لأبناء الإمارات في جميع صنوف المعرفة البشرية، وفاز فيها على مدار سنوات الجائزة 151 بحثاً، ومسابقة البحوث للمقيمين، فاز فيها 93 بحثاً ما بين الدراسات الإنسانية والتطبيقية.

وأضيفت مسابقة الابتكار العلمي، وفاز فيها 45 ابتكاراً، ومنها ابتكارات للشباب، وأفضل كتاب لأبناء الإمارات، وأفضل كتاب لأبناء الإمارات عن الإمارات، وأفضل كتاب عن الإمارات لغير أبناء الإمارات، كما خصص ضمن الجائزة فرع لأعمال الشباب الفنية والإبداعية والعلمية والبحثية تشجيعاً ودعماً لهم.

عطاء

ومع تطور الإبداع والعطاء الفكري والفني أفردت أفرع للمسابقات الفنية (رسم، حروفيات، تصوير، نحت، انفوجراف، موسيقى..)، كما كرمت الجائزة 28 شخصية ثقافية من دولة الإمارات، كان لها إسهام كبير ومؤثر في دعم وتعزيز الحياة الثقافية بمختلف مجالاتها وألوانها وأشكالها، بالإضافة إلى تكريم 29 شخصية من الإماراتيين والمقيمين ممن قدموا خدمات ثقافية جليلة تقديراً لجهودها وإسهاماتها.

وفي الختام أوضح البدور أن ندوة الثقافة والعلوم وجائزة العويس للإبداع تسعيان جاهدتين لدعم الإبداع الفكري والعلمي والثقافي، وترحب بجميع الطاقات المبدعة والأنشطة والأعمال الفنية والعلمية المختلفة، مؤكداً أنه يتم تطوير فروعها مواكبة لتطور العلوم والفنون والآداب عاماً بعد عام.