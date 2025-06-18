دور ريادي في دعم المبدعين

تضطلع جائزة العويس للإبداع منذ أكثر من ثلاثة عقود بدور ريادي في مجال دعم الإبداع والمبدعين في مختلف المجالات، حيث شكلت منصة لاحتضان الأعمال المتميزة في مجالات الآداب والفنون والفكر والأبحاث، على المستويين: الإماراتي والعربي.

وحرصت الجائزة، طوال دوراتها المتعاقبة، على مشاركة كافة قطاعات ومؤسسات الدولة الخدمية والتعليمية والثقافية وفتح مجال المشاركة أمام الجميع، وتكريم شخصيات إماراتية منحت العمل الثقافي جل طاقتها، وامتلكت أثراً ثرياً في مجال العمل العام.

وفي ذات السياق، حرصت الجائزة على تكريم شخصيات عربية من المقيمين على أرض الدولة ممن أسهموا في تطوير مسيرة العمل الثقافي والإبداعي الإماراتي، حتى زاد عدد من كرمتهم خلال مسيرتها على 600 شخصية ومؤسسة في كافة مجالاتها، التي تشمل: شخصية العام الثقافية، والجائزة الثقافية الخاصة والمسابقات العامة (أفضل كتاب، أفضل بحث، أفضل إبداع أدبي من رواية وشعر وقصة ومسرحية وترجمة وكتاب طفل).

هذا إلى جانب جوائز الابتكار العلمي، والفن بمختلف إبداعاته سواء التشكيل أو التصوير والنحت والزخرفة، والفيلم الوثائقي والبرنامج الإذاعي. واليوم، الجائزة صرح حضاري، يرتبط باسم سلطان بن علي العويس، الذي تحتفي اليونسكو بمئويته هذا العام، من خلال فعاليات وأنشطة ثقافية وإبداعية ترتبط بنتاجه الأدبي والثقافي، وجهوده في دعم الإبداع.