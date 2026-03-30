نموذج ثقافي مُفعم بالدروس المهمة، والإشارات الفوتوغرافية المفيدة، التي تتمحور حول صياغة الموضوع، وابتكار الأفكار المؤطّرة بشكل متقن. تحدثنا في مقالات عديدة في السابق عن الضوضاء الداخلية، التي تشغل بال المصورين بما يخص المواضيع التي يتناولونها في أعمالهم القادمة.. العمل ليس مجموعة صور جميلة فحسب، بل هو باقة من الأعمال المترابطة، التي تعلن عن نفسها بقصة أو تروي فكرة شيقة تجذب الأنظار، وتلامس الإلهام البشري.

المصورة اللبنانية العمانية، رنا خضرا، خلال وجودها في العاصمة العراقية بغداد، التقت بكهل عراقي ذوّاق، رحب بها بأبيات شعرية جميلة، وختمها بعبارة «على راسي» وهو يلمس رأسه، وهنا التقطت صورته ولمعت برأسها فكرة باقة فنية مختلفة! مصطلح «على راسي» هو تعبير عربي أصيل عن الاحترام والتقدير، وهنا دمجت رنا المعنى الحرفي للمصطلح بتجسيد الثقافات من خلال ما يوضع على الرؤوس في المجتمعات المختلفة.

في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، تقول رنا: «من العمائم إلى سلال الفاكهة لا يتعلق الأمر بالموضة بقدر ما يتعلق بالهوية، والكرامة، والفخر. أردت التعبير عن الأشياء الصغيرة، التي نقوم بها لنعطي الآخرين فكرة عن هويتنا. لقد وثقت رنا مشاهد نابضة بالحياة لنساء ورجال زُينت رؤوسهم بأقمشة بسيطة أو مزخرفة أو ملفوفة بطرق تعكس جوانب من ثقافتهم. من هناك توسَّع المشروع ليشمل سبع دول من الشرق الأوسط إلى آسيا».

اعتادت رنا أن تعتمد على غريزتها الفنية، موضحةً أن خبرتها في مجال الألوان ساعدتها على تحليل المشهد، من درجات الألوان إلى الإضاءة، وهي تسعى لالتقاط طاقة الصورة بدلاً من السعي وراء إعدادات مثالية، حيث إن رغبتها الملحّة هي فهم البشر، وخصوصاً الذين يختلفون عنها، فهي تحب اكتشاف الصلة أو التشابه في الاختلافات.

