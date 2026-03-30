مكتبة محمد بن راشد تستعرض أهمية الوعي المالي

نظّمت مكتبة محمد بن راشد جلسة معرفية افتراضية بعنوان «المال لا يجب أن يكون معقداً»، عبر تطبيق «زووم»، قدمها الدكتور أليسيو فاشيا، وذلك ضمن برنامج المعرفة والعلوم المتخصصة، بحضور عدد من المهتمين بالثقافة المالية وإدارة الأموال.

هدفت الجلسة إلى تبسيط المفاهيم المالية الأساسية، وتمكين المشاركين من فهم آليات إدارة الدخل، واتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً في حياتهم اليومية، وخلال الجلسة، استعرض الدكتور فاشيا مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالوعي المالي، وإدارة الأموال بأسلوب مبسّط وعملي.

وتطرق المحاضر إلى أنواع الدخل، وأهمية فهم مصادر الأرباح، موضحاً أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، تشمل الدخل المكتسب الناتج عن العمل النشيط مثل الرواتب والأجور والمكافآت والعمولات، والدخل السلبي، الذي يتم توليده بجهد محدود بعد الإعداد الأولي مثل دخل الإيجارات والأرباح والفوائد وحقوق الملكية والتسويق بالعمولة، بالإضافة إلى الدخل غير المنتظم، وهو الدخل المتقلب، وغير المتوقع مثل العمل الحر والمشاريع المؤقتة والوظائف الموسمية والعمل عبر التطبيقات والمبيعات لمرة واحدة.

كما تناولت الجلسة أهمية الوعي والإدارة المالية، من خلال شرح كيفية قراءة قسائم الرواتب باعتبارها مفتاح فهم الدخل المكتسب، عبر التعرف إلى الراتب الإجمالي والخصومات وصافي الراتب، بما يسهم في فهم الاستقطاعات وتحديد الدخل الفعلي، كما تم التأكيد على أهمية تنويع مصادر الدخل، بما في ذلك الدخل الجانبي، الذي قد يبدأ كونه مشاريع صغيرة، ويتطلب إدارة وتنظيماً مستمراً.

وفي سياق متصل استعرض الدكتور أليسيو مفهوم الاستهلاك وإدارة تدفق الأموال، حيث وضّح الفرق بين السلع والخدمات، إلى جانب التأكيد على أهمية تتبع المصروفات اليومية، من خلال تسجيل المشتريات، بما يساعد على فهم العادات المالية، ومراجعة المصروفات الشهرية، وتحليل أنماط الإنفاق واكتشاف الفواتير المتكررة، وتحديد مجالات ترشيد الإنفاق.

وأكد من خلال الجلسة أن التتبع المستمر للمصروفات يسهم في تحقيق وضوح مالي أكبر، من خلال تعزيز الوعي بمصادر الإنفاق، وتحسين القدرة على الالتزام بالميزانية، ودعم جهود الادخار، وتحقيق الأهداف المالية على المديين القصير والطويل.

وتأتي هذه الجلسة المعرفية في إطار جهود مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الثقافة المالية، ونشر الوعي المالي بين أفراد المجتمع، من خلال تنظيم برامج وجلسات تثقيفية متخصصة، تسهم في تمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة ووعي.