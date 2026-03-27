إعلان مسلسل هاري بوتر الجديد يثير جدلاً كبيراً

أثار الإعلان التشويقي الرسمي الجديد لمسلسل مقتبس من سلسلة روايات هاري بوتر، الذي أطلقته شبكة «HBO»، موجة من الجدل.

ويكشف الإعلان، للمرة الأولى، كما أفاد تقرير منشور في «موقع 24»، عن الطاقم والشكل البصري للعمل، كما يقدم نظرة أولى على الممثل دومينيك ماكلوغلين في دور هاري بوتر، إلى جانب أرابيلا ستانتون في دور هيرميون غرينجر، وأليستير ستاوت في دور رون ويزلي.

وبينما يمتد لدقيقتين، فإنه يعرض مشاهد من منزل آل دورسلي ومحطة هوغوورتس إكسبريس، إلى جانب لقطات لشخصيات دامبلدور وسنيب وعائلة مالفوي. وقد رصد المتابعون تحولاً في الأسلوب البصري للمسلسل، حيث ظهرت الألوان أكثر قتامة مقارنة بالأفلام الأصلية، مع تركيز العرض على لحظات إنسانية لهاري في منزل عائلته ولقائه الأول مع هاغريد. ويضم العمل قائمة من الممثلين البارزين، حيث يؤدي جون ليثغو دور مدير مدرسة هوغورتس «دمبلدور»، وجانيت مكتير في دور البروفيسور «مكجوناجال»، فيما يجسد بابا إيسيدو شخصية «سنيب»، ونيك فروست دور «هاغريد».

ويتولى الإنتاج مارك ميلود، وتدير العمل فرانشيسكا غاردنر، مع خطة لإنتاج موسم واحد لكل كتاب من السبعة التي تضمنتهم السلسلة، في مشروع ضخم من المتوقع أن يستمر لمدة 10 سنوات.