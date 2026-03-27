«مدارس الحياة» تحتفي بروائع اللغات وتستكشف جماليات التنوع الثقافي

تفتح مكتبات دبي العامة أبوابها خلال أبريل المقبل أمام سلسلة من التجارب الثقافية الملهمة التي تحتفي باللغات بوصفها جسوراً للتواصل الإنساني وفضاءات للتعبير الإبداعي، حيث تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي عبر مشروعها «مدارس الحياة»، الذي يندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي، برنامجاً متنوعاً يضم 23 ورشة تفاعلية مستلهمة من روح التنوع الثقافي الذي تمتاز به دبي، وتستكشف حضور اللغة في الفنون والموسيقى والطهي والقراءة والتعبير البصري.

وستتوزع الورش على مجموعة من الأندية المعرفية والإبداعية، تشمل الفنون والكتاب والموسيقى والفنون الأدائية والصحة والتغذية، ما يعكس حرص الهيئة على تحويل المكتبات إلى منصات حيوية للتعلم والتجريب تسهم في توسيع آفاق الجمهور الثقافية. وفي هذا الإطار، ستستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم خلال أبريل 2026، ورشة «حروف بالخيوط» التي ستقدمها رفيعة السويدي بالتعاون مع (Happy Chaos).

وفي إطار أنشطة نادي الصحة والتغذية، ستنظم مكتبة الراشدية ورشة «صناعة الأجبان والألبان» بإشراف الشيف ندى قطان من مبادرة «مامي يامي». كما ستقدم ندى قطان في مكتبة حتا العامة ورشة «عجينة الباستا الإيطالية»، وفيها سيتعلم زوار المكتبة طرق إعداد الباستا في المطبخ الإيطالي، ضمن تجربة تجمع بين التعلم ومتعة الطهي.

وسيقدم «نادي الفن» مجموعة من التجارب التي تتيح لزوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم استكشاف تقنيات فنية متنوعة. وستشهد المكتبة أيضاً تنظيم ورشة «صابون مزخرف بالخط» التي ستقدمها حمدة الماجد.

وستتولى الفنانة عبير العيداني الإشراف على سلسلة من الورش المتخصصة في الرسم بالألوان الزيتية. وتحتضن مكتبة الراشدية ورشة «اللغات بفن لفّ الورق» التي ستشرف عليها أتيا ناصر من ستربس آند كيرلز.

كما تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم فعاليات نادي الكتاب، ومن بينها جلسة ينظمها ملتقى الراويات لمناقشة رواية «مسارات ما وراء المعنى» للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، بمشاركة داليا أبو العطا. وسيقدم نادي الموسيقى والفنون الأدائية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم مجموعة من الورش التفاعلية بإشراف المدربة منة الله خالد.

وسيشهد نادي التصوير تنظيم مجموعة من الورش التفاعلية في مكتبة الصفا للفنون والتصميم.