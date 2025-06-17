«الثقافي العربي» بالشارقة يناقش «خوف بارد»

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، جلسة نقاشية للمجموعة القصصية (خوف بارد)، للكاتبة عائشة سلطان، وتحدثت فيها إلى جانب الكاتبة، الناقدة كنانة عيسى، وأدارها الإعلامي يوسف العضبان، وشهدت حضوراً أدبياً مميزاً.

وفي تقديمه للأمسية، قال يوسف العضبان: «إن عائشة سلطان نخلة إماراتية باسقة، وقامة صحافية كبرى، كتبت على مدى أكثر من ربع قرن، أكثر من عشرة آلاف عمود صحافي في «البيان»، وقد نشرت كتابين ضمّنتهما مجموعة مختارة من تلك المقالات، هما «في مديح الذاكرة» و«أبجديات»، كما خاضت غمار أدب الرحلات من خلال كتابها «هوامش المدن والسفر والرحيل»، وها هي تفاجئنا بمجموعتها القصصية «خوف بارد»، هذا الكتاب الذي يسبر أغوار خوفنا الإنساني، أصولَه ودوافعَه ومآلاته».

وتحدثت عائشة سلطان عن تجربتها في الكتابة، وأكدت أن الالتزام اليومي بكتابة المقال الصحافي، جعل الكتابة عندها مثل الساعة البيولوجية، فحين يجيء الموعد الذي تعودت أن تكتب فيه، تجد نفسها تجلس إلى المكتب، وتبدأ بالكتابة، حتى إن الكتابة أصبحت هويتها الثانية، لو أرادت أن تعرف نفسها، فهي لا تعرف عملاً غير الكتابة، ولا تستطيع أن تتخلى عنها، مشيرة إلى أن هذا الارتباط يفرض عليها التزاماً آخر، وهو القراءة الدائمة في كل شيء، وعن كل شيء، فهي لا تتوقف عن القراءة، لأن القراءة هي التي تغذي الكتابة بالرؤية والموضوع، وتشترط الكتابة على الكاتب كذلك، أن تكون له علاقات وانفتاح على الناس، وعلى جمهور قرائه، لكي يعرف بماذا يفكرون، وماذا يريدون، وما مشكلاتهم، حتى يستطيع أن يجيب عن أسئلتهم، ويطرح مشكلاتهم، ويشاركهم اهتمامهم.