مكتبة محمد بن راشد تهدي «إسكان» 1000 كتاب

في إطار جهود تعزيز الشراكات المجتمعية خلال «عام المجتمع»، وضمن مبادرة «عالم يقرأ»، أهدت مكتبة محمد بن راشد 1000 كتاب باللّغتين العربية والإنجليزية في مختلف المجالات إلى شركة «إسكان»، إحدى شركات مجموعة سديرة، والتي تُعد جزءاً من قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك ضمن كذلك مبادرة «طريق المعرفة»، لتمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى مصادر الثقافة والمعرفة، وترسيخ عادة القراءة في المجمعات السكنية.

وجرى تسليم الكتب خلال فعالية نُظّمت في رحاب مكتبة محمد بن راشد، بحضور علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، وعيسى الحميري، المدير العام لشركة «إسكان»، إلى جانب عدد من ممثّلي الطرفين؛ حيث أكد الحضور أهمية هذه المبادرات في بناء مجتمع قارئ وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الثقافية والقطاع الخاصّ.

المعرفة حقّ للجميع

وبهذه المناسبة، قال علي التميمي: «نؤمن في مكتبة محمد بن راشد بأن المعرفة حقّ للجميع، وأن بناء مجتمع قارئ يبدأ من جعل الكتاب جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، سواء في البيت أو في المجمع السكنيّ.

ومبادرة طريق المعرفة تجسّد هذا المفهوم، من خلال إيصال مصادر الثقافة إلى قلب المجمعات السكنية، بما يسهم في صناعة جيل أكثر وعياً، وأكثر ارتباطاً بالمعرفة كقيمة إنسانية وتنموية». وتابع: «نحن فخورون بهذا التعاون مع شركة إسكان، وملتزمون بتوسيع هذا النموذج ليشمل المزيد من المناطق في المستقبل».

من جهتها، أعربت شركة «إسكان» عن بالغ شكرها وامتنانها لمكتبة محمد بن راشد على هذه المبادرة الثقافية القيمة، التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع معرفيّ مُستدام، وتسهم في نشر المعرفة في البيئات السكنية.

وفي هذا السّياق، قال عيسى الحميري: «نؤمن في إسكان بأن جودة الحياة في المجمعات السكنية لا تقتصر على البنية التحتية والخدمات، بل تشمل أيضاً توفير بيئات محفّزة على القراءة والتعلّم. ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون مع مكتبة محمد بن راشد، والتوسُّع في المبادرات الثقافية التي تترك أثراً إيجابيًّا في حياة القاطنين وتُسهِم في رفع مستوى الوعي والمعرفة».

وشملت الكتب المُهداة مجموعة غنية من العناوين الثقافية والتعليمية والأدبية، إلى جانب إصدارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والمتوفّرة بعدة لغات، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء مجتمع مثقف.

«عالم يقرأ»

ومن المتوقع أن تصل المبادرة إلى نحو 100,000 شخص يقيمون حالياً في المجمعات التي تديرها شركة «إسكان»، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية لحوالي 140 ألف سرير، ما يمنح المشروع بعداً مجتمعياً واسع الأثر، ويعزّز من فرص الاستفادة من المحتوى الثقافيّ والمعرفيّ المتنوِّع.

وتُعدّ هذه المبادرة امتداداً لمبادرة «عالم يقرأ»، التي نجحت في الوصول إلى أكثر من ربع مليون شخص من مختلف أنحاء الدولة، عبر إهداء أكثر من 80,000 كتاب لنحو 200 مؤسسة ومدرسة ومجمع تعليميّ في القطاعين الحكوميّ والخاصّ، بما يعزز من ترسيخ المعرفة كأحد أعمدة التنمية المُستدامة في الدولة.