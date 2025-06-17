فتح باب التقديم للدورة الأولى من المسابقة الدولية للتأليف الموسيقي

أعلن مهرجان أبوظبي، الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن فتح باب التقديم للدورة الأولى من مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي. وتأتي المبادرة في إطار منصة عالمية جديدة، تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب الصاعدة في الموسيقى المعاصرة، من خلال دعم المواهب الإبداعية، وتمكين المؤلفين الموسيقيين الشباب، وتعزيز الابتكار الفني، الذي يسهم في رسم ملامح مستقبل الموسيقى على المستوى الدولي، فيما تتاح فرصة المشاركة في المسابقة للمؤلفين الموسيقيين الناشئين وذوي الخبرة من أنحاء العالم المختلفة، وحتى عمر 50 عاماً. وتستقبل الدورة الافتتاحية طلبات المشاركة حتى 15 سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائيين في 15 ديسمبر القادم.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 130 ألف درهم، إلى جانب فرصة تسجيل احترافي، وعرض أول عالمي للعمل الفائز بالتعاون مع فرق أوركسترا مرموقة خلال الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان أبوظبي في أبريل 2026.

أما الفائز بالمركز الثاني، فسيحصل على 50 ألف درهم، بالإضافة إلى فرصة لحضور عرض موسيقي، وبرنامج إرشادي، وإشادة عالمية، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة قدرها 25 ألف درهم، مع إمكانية الحصول على دعم وتوجيه مهني. ورحبت مسابقة أبوظبي الدولية للتأليف الموسيقي، بمشاركات المؤلفين الموسيقيين من جميع أنحاء العالم، على أن يتم تقديم الأعمال، دون الكشف عن هوية أصحابها، وأن تكون أصلية وغير منشورة، ولم يتم أداؤها من قبل. وسيتم منح الجوائز ضمن فئتين، هما مؤلفات أوركسترالية لا تتجاوز مدتها عشر دقائق، وأعمال منفردة على آلة البيانو، لا تزيد مدتها على خمس دقائق.