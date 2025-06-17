ندوة تضيء على تحالف «DataCiteUAE»

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة تفاعلية افتراضية حول (تعزيز البحث المفتوح في الإمارات: إطلاق تحالف «DataCiteUAE»)، مؤكداً أن هذه المبادرة خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية للبحث العلمي بهدف تسهيل استكشاف المخرجات العلمية والثقافية والفكرية والمادية، وإتاحة الفرص للمؤسسات الأكاديمية والثقافية لربط مخرجاتها بمعرفات الكيانات الرقمية الدائمة.

واستعرض الدكتور رياض بن لعلام، خلال الندوة، محطات مهمة في تاريخ الأرشيف والمكتبة الوطنية، وصولاً إلى عام 2021 وصدور القانون الاتحادي رقم 13 الذي تضمن أن تكون المكتبة الوطنية والأرشيف الوطني تحت مظلة واحدة.

وتطرق إلى أهمية تحالف «DataCiteUAE» ودور المكتبة الوطنية في إطلاقه وإنجاحه والعمل على حوكمته بمجموعة من الاستراتيجيات واللوائح والأنظمة، وهو ما يعزز وجود نظام معلومات وطني يرتكز على أدوات حوكمة صحيحة، لا سيما وأن الأرشيف والمكتبة الوطنية بصدد إطلاق المستودع الرقمي الذي يحتفظ بالإنتاج الفكري الوطني.