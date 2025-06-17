«الشارقة للمتاحف» تطلق «مخيم إجازة سعيدة»

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن إطلاق دورة جديدة من مخيمها الصيفي السنوي «مخيم إجازة سعيدة» 2025، مستهدفة الأطفال من مختلف الأعمار، بباقة من الفعاليات التفاعلية والتجارب التعليمية التي تنظمها في خمسة من أبرز متاحفها، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، داعية إلى التسجيل المسبق للراغبين بالانضمام.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الهيئة بتوفير بيئة تعليمية شاملة ومحفّزة، تتيح للأطفال فرصة الاستكشاف والتعلّم والنمو، من خلال أنشطة تجمع بين الترفيه والمعرفة. ويحتضن متحف الشارقة للآثار، برنامج «مهن أجدادي»، و«مستقبلي غداً» خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو، ومن 21 إلى 24 يوليو المقبل.

ويقدم متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، برنامج «بأيدينا نبدع»، خلال الفترة من 14 إلى 24 يوليو. فيما يأخذ مربى الشارقة للأحياء المائية، الأطفال في رحلة بحرية ممتعة، من 28 يوليو إلى 7 أغسطس. وفي متحف الشارقة العلمي، ينطلق الأسبوع الأول من المخيم، خلال الفترة من 28 إلى 31 يوليو، ويتضمن ورشاً ممتعة. ويأخذ متحف الشارقة البحري، الزوار في رحلة شيّقة إلى أعماق التراث البحري.