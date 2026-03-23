قمر متوهّج.. تحت الماء

تناقلت مجتمعات المصورين حول العالم تلك الصورة البارزة والفريدة، التي ترصد العلاقة الوطيدة بين أنثى بيضاء نادرة من الحوت الأحدب وأمها، التقطها المصور الأسترالي «جونو آلن» في جنوب المحيط الهادئ بالقرب من مملكة «تونغا».

فوز الصورة في «مسابقة العام لتصوير الطبيعة» لم يكن العامل الوحيد لانتشارها وتضاعف الحديث عنها، وتداولها فنياً وإعلامياً حتى بين عشاق الحياة البحرية والمختصين فيها، هناك عوامل عدة أسهمت في تصدرها العناوين، وهي الحالة النادرة التي وُلدت بها صغيرة الحوت، والتي أُطلق عليها اسم «ماهينا» ومعناه «القمر» في لغة تونغا، حيث أبصرت الحياة من دون الصبغة التي تمنح الجلد لونه، ويُعد المهق «البرص» بين الحيتان الحدباء ظاهرة نادرة للغاية، إذ يُقدر أن واحداً فقط من كل 40 ألف حوت يُولد بهذه الحالة.

المصور الأسترالي «جونو آلن» قال عن هذه الصورة: «كان هذا واحداً من أروع الأيام التي عشتها وربما سأعيشها في المحيط، كما أبدى العديد من المصورين والنقاد إعجابهم بالحالة الجمالية للطبيعة اللونية للصورة وتجسيدها لفرادة العلاقات بين الكائنات الحية، ولفت أنظار العالم لضرورة الحفاظ على الموائل الطبيعية، وتعزيز الاهتمام بالبيئة البحرية». وهنا نتذكر أن مملكة «تونغا» جنوب المحيط الهادئ قد كانت سبباً في الفوز الأول لسيدة بالجائزة الكبرى لـ«هيبا» عام 2019، حيث فازت بها المصورة الأسترالية ياسمين كاري، والتي وثقت صورتها مشهداً بديعاً لأم من فصيلة الحوت الأحدب تنام بجانب صغيرها الذي لم يتجاوز عمره أسبوعين.

