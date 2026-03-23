حسين الجسمي يطرب جمهور «ليالي العيد» في أبوظبي

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفلاً غنائياً مميزاً في سبيس42 أرينا بشاطئ الراحة، ضمن افتتاح حفلات «ليالي العيد» في أبوظبي، حيث شهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً لافتاً عكس أجواء احتفالية مميزة.

وقدّم الجسمي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، من بينها «بشرة خير»، و«مشتاق»، و«بالبنط العريض»، و«فقدتك»، حيث أضفى بصوته وإحساسه حضوراً لافتاً على المسرح، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

وتخللت الأمسية لحظات لافتة، من بينها أداء أغنية «حامي الديار»، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مردداً كلماتها التي تعبّر عن الفخر الوطني والاعتزاز بدولة الإمارات وقيادتها.

وبمناسبة يوم الأم، خصّ الجسمي الأمهات بتحية خاصة، حيث قدّم أغنية «أمي جنة» تكريماً لهن. وأكد الجسمي قبل الحفل على أهمية دور الفن والإعلام في نقل الرسائل الإيجابية.

وأضاف: «رسالتنا دائماً أن نحب أوطاننا، ونقدّر أهلنا، وننشر المحبة بين الناس». وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي شارك بالغناء، في أجواء احتفالية عكست روح العيد.