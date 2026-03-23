«المهاجرون الجزائريون إلى بلاد الشام».. دراسة تاريخية مدعمة بوثائق عثمانية أصلية

يُعدّ كتاب «المهاجرون الجزائريون إلى بلاد الشام.. شواهد من الأرشيف العثماني 1836م - 1920م»، لمؤلفه عبدالله صلاح مغربي، والصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، دراسة تاريخية توثيقية تسلط الضوء على واحدة من أهم موجات الهجرة العربية، بالاعتماد على وثائق عثمانية أصلية.

يتناول الكتاب الذي يتضمن 376 صفحة، تجارب الهجرة والنزوح وما رافقها من قضايا الهوية والانتماء، كاشفاً أبعاد التكيف الثقافي والحفاظ على التراث في بيئات جديدة، كما يعرض كيف واجهت العائلات تحديات الغربة بروح صامدة، مُقدّماً سرداً شخصياً وعائلياً ذا قيمة تاريخية واجتماعية، يضيء على إشكاليات الهوية في إطار التاريخ العربي العثماني وبلاد الشام.

يوثق الكتاب تاريخ الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام خلال القرن التاسع عشر الميلادي ويتناول جذورها وتحولاتها ومآلاتها الاجتماعية والسياسية، ويبني رؤية تاريخية شاملة لمسارات الهجرة وأسبابها ونتائجها من خلال الاعتماد على وثائق الأرشيف العثماني والمكتبات العالمية، ويكشف عن صورة تاريخية غنية تسهم في فهم دوافع الهجرة من الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي سنة 1830م.

يستند الكتاب إلى نصوص ووثائق أرشيفية عثمانية أصيلة، مُقدماً رؤية أوسع وأشمل تكشف عن البعد الجماعي والمؤسسي للهجرة الجزائرية، ويضع بين يدي القارئ صورة دقيقة لسياسات التوطين، وآليات الإدماج القانوني والاجتماعي، ومواقف الدولة العثمانية إزاء المهاجرين، بما يجعل هذه الظاهرة جزءاً من التاريخ العربي – العثماني المشترك.

يتضمن الكتاب حوالي 300 وثيقة غير منشورة ليست باعتبارها سرداً وصفياً لانتقال مجموعة سكانية ضمن موجات عديدة، بما تتضمّنه من سجلات إدارية أو مالية لممتلكاتهم وأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية، بل بما تُشكل من شواهد تاريخية على تفاعل «ثلاث دوائر كبرى»، أولاً، دائرة المقاومة والاقتلاع في الجزائر، وثانياً، إدماج الجزائريين في الشام، وثالثاً، الصراع العثماني الفرنسي على النفوذ.

يحلل الكتاب هجرة الجزائريين قسرياً وإنسانياً، ودوافعها، وأنماط استقرارهم في بلاد الشام مع تركيز خاص على فلسطين اعتماداً على وثائق عثمانية غير منشورة، حيث يغطي الكتاب الفترة من بداية الهجرات الكبرى بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر (1836) حتى نهاية الحكم العثماني (1920)، يعتمد على وثائق الأرشيف العثماني لإعادة بناء صورة الحضور الجزائري من حيث البنية الاجتماعية، والأنشطة الاقتصادية، والأدوار الثقافية، ويوضح أنَّ الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام، جاءت نتيجة مباشرة لأحداث الاحتلال الفرنسي للجزائر.

يبين الكتاب دور المهاجرين الجزائريين في إثراء النسيج الاجتماعي والاقتصادي لبلاد الشام، حيث اندمجوا في الزراعة وتربية المواشي. ويُظهر الكتاب قدرة المهاجرين اللافتة على التكيّف مع البيئات الجديدة، مع حفاظهم على خصوصياتهم الثقافية فقد شكلوا أسراً متماسكة، وأقاموا علاقات مصاهرة مع السكان وأسهموا في الحلقات العلمية والدينية في دمشق وحمص والمسجد الأموي الكبير، والقدس وكان لهم شرف الخدمة في المسجد الأقصى، مما رسخ حضورهم الفكري والروحي. يؤكد الكتاب على أن الهجرة الجزائرية لم تكن حدثاً عابراً، بل مصيرياً فرضته التحولات السياسية في شمال أفريقيا، ثم تحولت لاحقاً إلى حضور اجتماعي راسخ في المجتمعات الشامية.

منهجية

اعتمد الباحث على مقاربة تحليلية مقارنة، تقوم على قراءة الوثائق العثمانية في ضوء السياقات السياسية والاجتماعية المعاصرة لها مع الاستعانة بمصادر ثانوية عربية وغربية؛ لتوسيع قاعدة التفسير التاريخي، وقد جرى تقسيم الدراسة إلى محطات زمنية رئيسة تواكب أبرز موجات الهجرة (1836 - 1847 - 1871) وتنتهي بسنة 1920 التي مثلت منعطفاً مفصلياً بانهيار الدولة العثمانية ووقوع الشرق تحت الانتداب الأوروبي.

يتناول الكتاب دراسة معمقة للوثائق العثمانية والشرعية المتعلقة بالمهاجرين الجزائريين، مع توظيف مصادر عربية وتركية وفرنسية وإنجليزية، بالإضافة إلى محفوظات من المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس ومكتبة الكونغرس الأمريكية في واشنطن، وتكشف هذه المصادر عن أنماط استقرار الجزائريين في مدن بلاد الشام.

يعتمد هذا الكتاب على دراسة موسعة لجملة الوثائق الأصلية التي كُتبت معظمها بالعثمانية، الأمر الذي جعل فرص دراستها محدودة بين الباحثين بسبب طبيعة اللغة وتشتت الوثائق وصعوبة الوصول إليها، وقد حفز ذلك المؤلف على قراءة هذه الوثائق وترجمتها وتحليل مضمونها التاريخي والسياسي؛ ليكشف من خلالها كنزاً عن المعلومات.

يتجاوز الكتاب نشر النصوص الوثائقية إلى تحليل مضامينها وربطها ببيئتها التاريخية، مع توظيف الصورة والخريطة والمخطوط والوثيقة الأصلية؛ ليعيد بناء صورة تاريخية متكاملة للهجرة الجزائرية، وإظهار التجربة الإنسانية والاجتماعية للأسر التي انتقلت من الجزائر إلى بلاد الشام.

أهمية

تنبع أهمية الكتاب من كونه يُبرز وحدة التاريخ العربي في مواجهة الاستعمار، ويكشف عن أبعاد جديدة للتاريخ الاجتماعي لبلاد الشام، التي لم تقتصر على سكانها الأصليين، بل استوعبت موجات مهاجرة أضافت إلى نسيجها الثقافي والديموغرافي، كما أن هذه الهجرات تتيح فهما أعمق للعلاقات الجزائرية – الشامية ضمن الإطار العثماني.

تكمن قيمة هذا الكتاب في أنه يقدم من خلال وثائق غير منشورة رؤية للهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام، لا باعتبارها مجرد انتقال جغرافي أو حدث عارض، بل كجزء من التاريخ العربي العثماني المشترك، وكحلقة وصل بين تجربتي الجزائر في مقاومتها للاستعمار الفرنسي، وبلاد الشام في مواجهتها للأطماع الاستعمارية. يتيح الكتاب للقارئ والباحث فرصة الاطلاع المباشر على النصوص الأصلية التي عُثر عليها في الأرشيف العثماني ومصادر أخرى. يسهم الكتاب في سد فجوة معرفية مهمّة وفي بناء ذاكرة تاريخية مشتركة بين الجزائر وبلاد الشام، مما يجعل هذا الكتاب مرجعاً علمياً يعتمد على مصادر أصيلة.