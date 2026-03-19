بيع لوحة «ألعاب الأطفال» بـ 6 ملايين دولار

شهدت قاعة مزادات «كريستيز» في لندن لحظة تاريخية مع بيع لوحة «ألعاب الأطفال» (1942) للفنانة السريالية الأمريكية دوروثيا تانينج مقابل 6.26 ملايين دولار، وهو رقم قياسي يتجاوز أربعة أضعاف التقديرات الأولية.

وتكمن أهمية هذه اللوحة في قيمتها التاريخية النادرة رغم صغر حجمها؛ فقد اقتناها الفنان «ماكس إرنست» مباشرة من تانينج فور لقائهما الأول، كما شاركت في معرض «31 امرأة» الشهير عام 1943.

ويؤكد الخبراء أن القفزة الهائلة في أسعار تانينج، التي تضاعفت مبيعاتها السنوية سبع مرات في عام واحد، تشير إلى رغبة ملحة لدى كبار المقتنين، خاصة من آسيا، في اقتناص أعمالها النادرة التي قلما تظهر في المزادات.