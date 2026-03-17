معرض «سَلام» يستحضر قيم التآلف والتراحم



يستضيف مركز «تشكيل» في دبي معرض «سَلام»، وهو معرض جماعي بإشراف القيم إبراهيم زكي، يجمع عدداً من الفنانين المعاصرين الذين يستكشفون الحروف العربية من خلال ممارسات معاصرة في الطباعة والخط العربي.



ويقام المعرض خلال شهر رمضان في مركز «تشكيل» بمنطقة ند الشبا وسيستمر حتى 13 أبريل المقبل، ويستحضر في مضمونه قيم التآلف والتراحم والوحدة المرتبطة بالشهر الفضيل. ومن خلال مقاربات تجريبية في الخط العربي والطباعة العربية المعاصرة، يعيد الفنانون المشاركون قراءة اللغة البصرية للحروف العربية للتعبير عن مفاهيم السلام والروحانية والتأمل.



يسلط المعرض الضوء على مجموعة من الممارسات الفنية المعاصرة التي تتجاوز الخط العربي التقليدي لتشمل تجارب تتنوع بين الخط العربي التقليدي، وتجارب الطباعة العربية المعاصرة، والتفسيرات التجريدية للحرف العربي، بما يعكس تنوّع الثقافة البصرية العربية وتطوّرها المستمر. ومن خلال هذه الأعمال، يستكشف الفنانون كيف يمكن للحرف العربي أن يؤدي دور لغة بصرية قادرة على نقل المشاعر والأفكار الروحية والثقافية ضمن صيغ فنية معاصرة.



يجمع المعرض فنانين من أجيال وخلفيات إبداعية متنوعة، ليقدم رؤى متعددة تنبع من تجارب شخصية وثقافية وبصرية متباينة. ويطرح كل عمل فني قراءة خاصة للغة والروحانية والهوية، ليبرز كيف يمكن للتقاليد أن تتطور عبر صيغ تعبير فنية جديدة.



واستلهاماً للأجواء الروحانية للشهر الفضيل، يحول المعرض صالة العرض إلى مساحة هادئة للتفكر والتأمل، حيث يُدعى الزوار للتوقف أمام الأعمال الفنية والتأمل في طاقتها التعبيرية وما تحمله الحروف العربية من أبعاد روحية وجمالية.



يجمع القيم إبراهيم زكي في هذا المعرض مجموعة من الفنانين الذين تستكشف ممارساتهم الفنية الإمكانات المتجددة للطباعة العربية والخط العربي. ويشارك في المعرض كل من سامي الضبع، وإيهاب الحمزاوي، وعبدالرحمن شاهين، وتقى عسل، وأحمد منصور، ووائل مرقص، ومحمود عبدالغني، ووليد أبودوح، مرضي الزعويلي، أحمد زهراء، وسام شوكت، محمد عبد العزيز، علي عزيز، محرّم حسن، أنس علاء، سلمى هشام، بشير عسلية، وإبراهيم زكي.



ويحتفي معرض «سَلام» بتجليات شاعرية للحرف العربي تبرز ثراء اللغة وجمالياتها، وتستحضر المعنى الإنساني للسلام والقيم الروحية التي يتجلى حضورها خلال الشهر الفضيل.