25 ألف زائر لمعرض «لاعب النرد: محمود درويش» في الشارقة

أسدل بيت الحكمة في الشارقة الستار على معرض «لاعب النرد: محمود درويش»، بعد رحلة ثقافية ثرية امتدت أربعة أشهر، مسجلاً حضوراً استثنائياً تجاوز 25 ألف زائر من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، إلى جانب نخبة من الباحثين والأدباء والشعراء المهتمين بتراث الشاعر الفلسطيني محمود درويش.

وامتداداً لهذا الحضور اللافت وما حققه المعرض من صدى ثقافي وإعلامي واسع، وقّع بيت الحكمة اتفاقية مع كل من المتحف الفلسطيني ومركز خليل السكاكيني الثقافي ومؤسسة بارجيل للفنون، لتحويل المعرض إلى «معرض رحّال» يجوب أنحاء العالم انطلاقاً من إمارة الشارقة ويكون متاحاً للمؤسسات الثقافية الراغبة في استضافته، سواء بشكل كامل أو جزئي، ما يخلق فرصة غير مسبوقة لتعزيز حضور إرث محمود درويش الأدبي والإنساني في فضاءات ثقافية متعددة، وترسيخ مكانته أحد أبرز الأصوات الشعرية التي شكّلت الوعي الثقافي العربي ولامست وجدان الإنسانية.

وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة والقيّمة الرئيسية للمعرض، إن «لاعب النرد: محمود درويش» جسد رؤية الشارقة في الاحتفاء برموز الثقافة العربية وإعادة تقديم إرثهم الإبداعي للأجيال الجديدة، ونجحنا في بيت الحكمة في تحويل هذا الاحتفاء إلى مشروع ثقافي ممتد من الشارقة إلى مختلف أنحاء العالم، ونفخر بتوقيع اتفاقية لتحويل المعرض إلى تجربة ثقافية متنقلة دولياً، بما يسهم في استمرار هذه الفكرة الناجحة ونقلها إلى وجهات مختلفة حول العالم.

وأضافت أن الإقبال الكبير الذي شهده المعرض كان انعكاساً لثقة الجمهور بالمشاريع الثقافية التي تقودها الشارقة وبيت الحكمة، ويؤكد قدرة الثقافة العربية على استقطاب جمهور واسع عندما تقدَّم برؤية معاصرة ومنفتحة.

من جهته، قال عامر الشوملي، المدير العام للمتحف الفلسطيني، إن هذه الخطوة تفتح نافذة جديدة لوصول أعمال محمود درويش ووثائقه إلى جمهور لم تتح له مشاهدتها من قبل، ضمن عرض يراعي أمانة المحتوى ومكانة النص.

بدورها، قالت ليلى عباس، مديرة مركز خليل السكاكيني الثقافي في رام الله، إن هذا التعاون مع بيت الحكمة يكتسب أهميته من قدرته على توسيع نطاق معاينة تجربة محمود درويش، التي تفتح نقاشاً جديداً حول الشعر والذاكرة والحق، لتكون خطوة في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز حضور صوتها في أرجاء العالم.