«غايته العين» ينطلق بحُلة جديدة الجمعة المقبل

تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الدورة الثانية من مهرجان «غايته العين»، بحُلة جديدة ومزيد من التجارب الثقافية والترفيهية، وذلك من 20 إلى 27 مارس الجاري، في المنطقة الخارجية من مركز أدنيك العين.

ويحتفي المهرجان بروح عيد الفطر السعيد وأجواء منطقة العين النابضة بالحياة من خلال برنامجه الحافل بالعروض الحية، والأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار، والفعاليات الثقافية ومناطق الألعاب، إلى جانب مسرح رئيس يستضيف عروض الفنون الأدائية والتراثية المباشرة. وتتاح للزوار أيضاً فرصة استكشاف مساحات مخصصة للفنون، والمشاركة في ورش عمل تفاعلية. يضم البرنامج مجموعة من التجارب الترفيهية، تشمل غرفة التحطيم، وركوب الخيل، ومناطق الألعاب الهوائية للأطفال، إضافة إلى مساحات تحتفي بثقافة أبوظبي الغنية. وتكتمل التجربة بخيارات متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم التي تمزج بين النكهات الإماراتية والأطباق العالمية.