مصوّر العائلة الملكية البريطانية: أحلم بتصوير محمد صلاح

مصور العائلة الملكية البريطانية «سمير حسين»، والده الراحل «أنور حسين»، كان مصوّراً شهيراً للعائلة الملكية البريطانية لأكثر من أربعين عاماً، فنشأ في مناخ يعج بالمشاهير وكبار الشخصيات والأحداث الهامة، كزفاف الأميرة ديانا. تعلَّم من والده أسرار الجولات الملكية الطويلة والفعاليات الضخمة، وأن يكون حقيقياً في العمل والحياة، وأن يصنع أرشيفاً فوتوغرافياً ذا قيمة تاريخية. يضيف: بعد وفاته تلقّينا رسائل من كثيرين، يخبروننا كيف ساعدهم في بداياتهم، وأنا اليوم أحاول أن أردّ الجميل، بمساعدة المصوّرين الجُدد.

مصور العائلة الملكية البريطانية «سمير حسين»، بدأ مسيرته الفنية بالتدريج، من أكثر من عشرين عاماً، وقد كانت خطوبة الأمير ويليام وكاثرين، محطة هامة، كونه اختير لتصوير أول جلسة رسمية لهما، وحفل زفافهما في كنيسة ويستمنستر. يقول سمير خلال لقاء مع CNN عربية: من أبرز محطاتي المهنية، كانت الصورة الشهيرة واسعة الانتشار لهاري وميغان تحت المطر.

أبرز تحديات طبيعة عمل سمير، تكمن في غياب السيطرة على الظروف المحيطة، على حد قوله، فقد تكون أمطاراً غزيرة أو شمساً حارقة، وقد لا يتجاوز التفاعل مع أفراد العائلة الملكية بضع ثوانٍ، لذا، يجب أن يحافظ على حالة التأهب لالتقاط اللحظة الحاسمة.

تعريف الصورة الملكية لدى سمير، هو تلك التي تجمع بين الوقار والبعد الإنساني.. حيث تُضفي عناصر مثل لحظة صادقة، وابتسامة حقيقية، على الصورة بُعداً خالداً. يعتبر سمير أن الأميرة كيت وابنتها شارلوت، تمتلكان كاريزما خاصة أمام عدسة الكاميرا، فهناك دفء وتناسق بينهما، يظهر تلقائياً في الصور. يتمنى سمير أن يعيش عصر الأميرة ديانا مصوراً كما والده، فقد كانت حلماً لكل مصور، حسب تعبيره، أما عن أمنياته القادمة، فيقول: كمشجعٍ وفيّ لنادي ليفربول، حلمي الآن هو تصوير محمد صلاح.

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