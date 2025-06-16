«دبي للكوميديا».. ضحك وترفيه على مدار 10 أيام

يعود «مهرجان دبي للكوميديا» الذي يترقبه محبو الضحك بنسخة جديدة ستنشر الفرح في قلوب الجميع، إذ تتميز بمشاركة أبرز نجوم الكوميديا المحليين والعالميين، وتقام على مدار 10 أيام من 2 أكتوبر المقبل حتى 12 منه، وتحفل بالعروض المباشرة المليئة بالمواقف المرتجلة والتعليقات الساخرة والقصص المضحكة.

وسيقام المهرجان، وهو من إنتاج براغ، وتنظيم جدول فعاليات دبي، ضمن عدة وجهات مميزة في دبي، بما فيها «دبي أوبرا» و«كوكاكولا أرينا» وغيرهما. وتستضيف نسخة هذا العام نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في المنطقة والعالم، للاحتفاء بروعة أجواء الكوميديا والضحك.

وستتاح لمحبي الضحك فرصة الاختيار بين العديد من أشهر العروض، من «ستاند أب كوميدي» إلى العروض المشتركة، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها.

ويشارك في المهرجان عدد من الفنانين، منهم: نجم الكوميديا الهندية، ذاكر خان، والممثلة الكوميدية جوان ماكنالي، والكوميدي والممثل والكاتب الذي يعد من ألمع النجوم في سماء الكوميديا توم سيغورا، والكوميدي الأمريكي المعروف، أكاش سينغ، والكوميدي البريطاني، أوميد جليلي، والفنان متعدد المواهب، جون أشقر، الذي يجمع بين الكوميديا وريادة الأعمال والاستشارات، كما يشارك في الحدث مورغان جاي، الفنان الذي يجمع بين الكوميديا الارتجالية والغناء.

وسيعيش الجمهور في دبي أجواء مليئة بالمرح والمتعة والترفيه من خلال ما يقدمه المهرجان من عروض استثنائية فريدة.

يذكر أن لائحة المشاركين في نسخة عام 2024 من «مهرجان دبي للكوميديا» شملت عدداً كبيراً من النجوم المحليين والعالميين، مثل الثنائي الزوجين «سبنسر & فوغ»، ونجم الكوميديا البريطاني «فرانك سكينر»، والكوميدي الهندي «أنوباف سينج باسي»، والنجم البريطاني «مو غيليغان»، والنجم المغربي – الكندي «جاد المالح»، وغيرهم من النجوم.