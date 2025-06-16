«الإمارات للمكتبات» تعزّز الإبداع بالذكاء الاصطناعي

نظمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات برنامجاً تدريبياً بعنوان «تعزيز الإبداع والابتكار من خلال الذكاء الاصطناعي في مساحات الصناع والمكتبات»، بمشاركة 78 من موظفي وموظفات المكتبات المدرسية من مختلف مدارس الدولة، وذلك في إطار جهود الجمعية لتعزيز المعرفة الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة في بيئات التعلم والمكتبات.

وسلط البرنامج، الذي يأتي بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية، الضوء على سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الإبداع داخل المساحات المخصصة للمبتكرين في المكتبات.

وقال فهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات: «نسعى في الجمعية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة المكتبات، بما يتماشى مع رؤية الدولة في استشراف المستقبل، ويعد الذكاء الاصطناعي إحدى الأدوات الأساسية، التي يمكن أن تسهم في تطوير خدمات المكتبات، وتمكين الكوادر العاملة فيها من تقديم تجارب معرفية أكثر تفاعلية وجودة».