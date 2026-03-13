مسرح دبي الوطني يتغنى بقيم الإمارات في «دار المحبة»

يواصل مسرح دبي الوطني هذه الأيام استعداداته النهائية لإنتاج أغنية وطنية جديدة، بعنوان «دار المحبة»، من كلمات وألحان الفنان عبدالله صالح الرميثي، بعد سلسلة من النجاحات الفنية التي حققها خلال مسيرته الطويلة في المسرح والفن. إذ سيشدو كورال مسرح دبي الوطني بكلمات العمل «دار المحبة»، التي تحمل معاني وطنية ملهمة، مصحوبة بإيقاعات وألحان موسيقية بروح عربية، ما يضمن إنتاجاً موسيقياً متكاملاً وفريداً، أُعد بعناية ليسهم في إبراز القيم السامية والهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الفنان عبدالله صالح الرميثي، أن أغنية «دار المحبة» كُتبت بعناية وتعبر عن الحب الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص مسرح دبي الوطني على دعم المواهب الإبداعية العربية، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتقديم أعمالهم وتطوير قدراتهم، إيماناً بدور الفن في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة، إلى جانب سعيه لاكتشاف الطاقات الواعدة واحتضانها من خلال برامجه ومبادراته المختلفة.

وأضاف الرميثي: تأتي هذه الأغنية بروح جماعية تجمع بين الكلمة واللحن والأداء، وقد جرى التحضير لها بعناية لتكون عملاً فنياً يليق باسم الإمارات.. كما أن مشاركة كورال مسرح دبي الوطني فيها تضفي عليها بُعداً فنياً مميزاً، كذلك تجسد كلمات العمل رسالة وطنية وإنسانية تعبّر عن قيم التسامح والتعايش والمحبة التي قامت عليها الدولة، فيما من المنتظر تسجيلها قريباً وبثها عبر الإذاعات المحلية والمنصات الإعلامية المختلفة لتصل إلى جمهور واسع وتُردد في المناسبات الوطنية والمجتمعية.