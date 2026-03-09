«قايلة جوازات دبي».. منصة حوار بين المؤسسات والمجتمع

واصلت إذاعة «الأولى»، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تعزيز حضورها الإعلامي خلال شهر رمضان المبارك عبر برنامج «قايلة جوازات دبي» في موسمه الرابع، الذي يبث بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، حيث يستضيف نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار في عدد من الجهات الحكومية، في مساحة حوارية تجمع بين المعرفة المجتمعية واستعراض التجارب الحكومية الرائدة في تطوير الخدمات وتعزيز جودة الحياة.

ويُبث البرنامج من الاثنين إلى الخميس طوال الشهر الفضيل، مقدّماً نموذجاً إذاعياً يجمع بين الحوار المؤسسي والتفاعل المجتمعي، ويتيح للمستمعين فرصة الاطلاع على أبرز المبادرات الحكومية والمشاريع التطويرية التي تشهدها إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

ويصاحب البرنامج طابع تفاعلي مميّز من خلال طرح مجموعة من الأسئلة اليومية التي تتناول التراث والموروث الشعبي الإماراتي، إلى جانب أسئلة معرفية مرتبطة بإنجازات الدولة ومبادراتها المستقبلية، فضلاً عن معلومات تعريفية بخدمات الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي. كما يقدم البرنامج جوائز مالية يومية قيّمة للمشاركين، إضافة إلى جائزة كبرى تتمثل في سيارة يتم السحب عليها في حلقة يوم الخميس من كل أسبوع.

وفي إطار الحوارات التي يستضيفها البرنامج، استضافت الحلقة ميثاء القرقاوي، مستشار قطاع التميّز والخدمات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث استعرضت مسيرة التطوير المستمر التي تشهدها منظومة الخدمات الحكومية في الإمارة، مؤكدة أن العمل على تطوير الخدمات لا يقتصر على تحسين الإجراءات فحسب، بل يقوم على دراسة احتياجات المتعاملين واستشراف مستقبل الخدمات الحكومية بما ينسجم مع تطلعات المجتمع.

وأوضحت القرقاوي أن إطلاق سياسة خدمات 360 يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تصميم الخدمات الحكومية بطريقة شمولية تضع المتعامل في قلب التجربة، وتعتمد على التكامل بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات استباقية تواكب التحول الرقمي المتسارع. كما أشارت إلى أن دبي تسعى من خلال هذه السياسة إلى ترسيخ نموذج حكومي مرن وقادر على الابتكار، يعزز كفاءة الأداء ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية.

واستضاف البرنامج اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، إلى جانب العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل في الإدارة، حيث تناول الضيفان رؤية دبي في تنظيم سوق العمل بما يعزز تنافسية الإمارة ويضمن توفير بيئة عمل متوازنة ومستدامة.

وأكد اللواء بن سرور أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لتنظيم سوق العمل، تقوم على مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية جاذبة للكفاءات والاستثمارات. وأضاف أن الجهود المشتركة بين الجهات المعنية تهدف إلى تطوير السياسات والآليات التي تضمن استقرار سوق العمل وتدعم استدامته بما ينسجم مع مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

من جانبه، أشار العقيد عمر مطر المزينة إلى أن الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي تعمل بشكل مستمر على تطوير الأنظمة والإجراءات المرتبطة بتنظيم علاقات العمل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحماية حقوق العمال، مؤكداً أن دبي تقدم نموذجاً متقدماً في إدارة هذا الملف من خلال التشريعات المرنة والخدمات الرقمية التي تسهّل الإجراءات وتعزز كفاءة العمل المؤسسي.

وفي سياق متصل، استضاف البرنامج فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، الذي استعرض الدور الحيوي الذي يقوم به المركز في حماية المنظومة الاقتصادية للإمارة وتعزيز استقرارها. وأوضح أن المركز يعمل على ترسيخ بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة تشجع على النمو والاستثمار، وتدعم مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي.

وأشار بن سليطين إلى أن النجاحات التي حققتها دبي في مؤشرات التنافسية العالمية تعكس فاعلية السياسات الاقتصادية التي تتبناها الإمارة، مؤكداً أن دبي استطاعت أن تتصدر العديد من المؤشرات الدولية بفضل منظومتها التشريعية المتطورة، والبنية التحتية المتقدمة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها للمؤسسات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويواصل برنامج «قايلة جوازات دبي» عبر حلقاته في تقديم تجربة إذاعية تثري المحتوى الرمضاني، وتقرّب المستمعين من صُنّاع القرار والجهات الحكومية، بما يعزز الوعي المجتمعي بدور المؤسسات في خدمة الإنسان وتحسين جودة الحياة.