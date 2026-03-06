«تشكيل» يعلن أسماء المشاركين في برنامج «تنوين»

أعلن مركز «تشكيل» أسماء المشاركين في برنامج «تنوين للتصميم 2026»، الذين جرى اختيارهم من خلال دعوة مفتوحة، في الدورة الثالثة عشرة من البرنامج. تجمع هذه الدورة ستة مصممين إلى جانب ثنائي إبداعي يشاركون في برنامج يمتد لأحد عشر شهراً من البحث والتجريب وتطوير النماذج، بهدف استكشاف مقاربات تصميمية تنطلق من المادة باعتبارها منطلقاً للعملية الإبداعية، وصياغة أعمال تنبع من خصوصية السياق المحلي وتعكس إمكاناته. ويضم البرنامج كلاً من: علياء الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد القطان من سوريا، والثنائي نيثرا وكوشيك غانيسان من الهند، وراشد النعيمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وروضة الحوسني من دولة الإمارات العربية المتحدة، وآية الخطيب من فلسطين، وعبدالله عباس من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالتعاون مع شبكة من المصنعين المحليين وجهات التصنيع والمتخصصين في القطاع الصناعي، ستعمل الدفعة الجديدة من برنامج «تنوين» على تطوير تصاميم لمنتجات جديدة تعرض في معرض «داون تاون ديزاين» خلال أسبوع دبي للتصميم، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2026. وستعتمد هذه التصاميم الوظيفية على مواد محلية المصدر، وترتكز إلى منهجيات إنتاج مستدامة، كما ستسهم في إبراز ملامح الهوية المعاصرة للتصميم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقب المعرض، سيواصل مركز «تشكيل» دعم المصممين المشاركين من خلال التمويل والتسويق وقنوات البيع، بما يتيح لهم إنتاج مجموعات محدودة الإصدار، وترسيخ حضورهم في السوق.

ويضم فريق المصممين المشاركين في الدفعة الجديدة كلاً من: علياء الشامسي «مصوّرة وكاتبة يرتكز مسارها الإبداعي على التوثيق الاجتماعي واستقصاء الأرشيف والذاكرة الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، أحمد القطان «مصمم مفاهيمي ومهندس معماري متعدد التخصصات، يعمل عند تقاطع العمارة والاستدامة وتصميم المنتجات»، نيثرا غانيسان «مهندسة معمارية حاصلة على اعتماد الجزء الثاني من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين، وممارسة في مجال التصميم المكاني»، كوشيك غانيسان «مهندس صناعي متخصص في التصميم القائم على الأنظمة والنظم المعيارية»، راشد النعيمي «فنان متعدد التخصصات ينشط في مجالات الموسيقى والمسرح والسينما والتصميم»، روضة الحوسني «مصممة متعددة التخصصات تتناول في ممارستها مفاهيم الثقافة والمادية والتصميم المعاصر»، آية الخطيب «مهندسة معمارية وباحثة ومصممة فلسطينية تقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتناول في ممارستها البحثية كيفية توظيف التقاليد المادية والمعارف الحرفية في صياغة تصميم معاصر للمنتجات والفضاءات»، عبدالله عباس «مهندس معماري إماراتي تتناول ممارسته استكشاف الهوية الثقافية والبيئية لمنطقة الخليج عبر مقاربات تصميمية معاصرة».