ملفات وقراءات معمقة في جديد «المسرح»

مجموعة متنوعة من المقالات والمراجعات والحوارات والمتابعات حول الحركة المسرحية، محلياً وعربياً وعالمياً، ضمها العدد الجديد (78) من مجلة «المسرح»، الشهرية، الصادرة أخيراً عن دائرة الثقافة.

ففي باب «مدخل»، خصصت المجلة مساحة لإفادات عدد من الفنانين المحليين حول التأثير الثقافي والاجتماعي لـ«أيام الشارقة المسرحية».

كما تضمن الباب تقريراً عن «جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي». ونطالع في باب «قراءات» مجموعة من المراجعات النقدية حول أبرز العروض التي شهدتها الساحات المسرحية العربية أخيراً.

وفي «مطالعات»، يقرأ مصعب الصاوي النصوص المسرحية التي صدرت حديثاً تحت عنوان «تحليق نسبي» للكاتب السوري نواف يونس.