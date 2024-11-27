عدد جديد من «الرافد» يحتفي بـ «المعجم التاريخي»

صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «328» من مجلة «الرافد» عن شهر ديسمبر، سلط العدد الجديد الضوء على عدد من المشاريع والأنشطة والفعاليات المختلفة التي احتضنتها الإمارة ورعتها خارجياً، وتوقف عند عدد من المشروعات التي كان لها الأثر البارز في تعزيز النهضة الثقافية العربية.

وتحت عنوان «سلطان يفتتح الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب» احتفى العدد بتوقيع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لآخر نسخة من المعجم التاريخي للغة العربية، وهو المجلد رقم 127، كما سلط الضوء على إعلان سموه عن إطلاق مشروع الموسوعة العربية التي بدأ العمل فيها لتضاف إلى مشروعات الشارقة الثقافية الكبرى في اللغة العربية وتاريخ الأمة وتراثها.

وضمن جهود التكامل والتعاون بين المجامع العربية، تناول العدد لقاء صاحب السمو حاكم الشارقة برؤساء المجامع اللغوية العربية، وأعضاء مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة، في مقر المجمع بالمدينة الجامعية، حيث تطرق سموه إلى ما بذل من جهود كبيرة في العمل على مشروع المعجم التاريخي للغة العربية، الذي اكتمل في سبع سنوات فقط.

وفي إنجاز جديد ورعاية مستمرة للحركة الشعرية، سلط العدد «328» من مجلة الرافد الضوء على افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المقر الجديد لبيت الشعر بمنطقة قلب الشارقة، حيث أزاح سموه الستار فور وصوله عن اللوح التذكاري إيذاناً بافتتاح المبنى، وأكد على متابعته المستمرة لجميع فعاليات وأنشطة بيت الشعر في الشارقة، وغيرها من المدن العربية لمكانة وأهمية الشعر في حياة الناس.

وضمن سلسلة التكريمات والجوائز التي قدمت لسموه تقديراً لأدواره الكبيرة التي عمل عليها خلال مسيرته في مجال الثقافة، توقف العدد عند تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجائزة النيل للمبدعين العرب للعام 2024 من معالي أحمد فؤاد هنّو وزير الثقافة في جمهورية مصر العربية، وتعتبر الجائزة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة أرفع وأعلى الجوائز في المجال الثقافي، للشخصيات العربية البارزة في كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وفي متابعات الأحداث الثقافية، رصدت المجلة الفعاليات المتنوعة التي نظمتها بيوت الشعر في مختلف العواصم العربية، وتناولت فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى الشعر العربي الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، في العاصمة النيجرية نيامي، بالتعاون مع نادي النيجر الأدبي الثقافي.

كما فتح العدد نافذة مشرعة على مختلف الفعاليات التي غصت بها الإمارة طوال الشهر، والتي تميط اللثام عن مختلف جوانب الإبداع الذي تؤسس له الإمارة ضمن مشروعها الثقافي الكبير.