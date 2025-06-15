10 سنوات من الرعاية الإماراتية للمسرح المدرسي العربي

بتنظيم من الهيئة العربية للمسرح، يجتمع في الإمارات عدد من خبراء المسرح المدرسي في الوطن العربي ليضعوا مسار الاستراتيجية في عشريتها الثانية 2026 – 2035، حيث يراجع الخبراء ما تم إنجازه خلال الفترة من 2015 - 2025 ويعيدون تحديث المحتوى العلمي والتربوي والفني الذي بنيت عليه الاستراتيجية بما يواكب التطور في كافة المجالات وخاصة التكنولوجية، وكذلك ربط مخرجات هذه الاستراتيجية بالخطط التنموية التي وضعتها مختلف الدول العربية خلال هذه الفترة، ليكون المسرح المدرسي فاعلاً في التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات العربية.

جاء ذلك بمناسبة اكتمال عقد السنوات العشر التي شكلت المدى الزمني لاستراتيجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي في الوطن العربي، التي أطلقتها الهيئة العربية للمسرح عام 2015، واستطاعت خلال هذه السنوات التي حددتها الاستراتيجية لعملها، أن تنهض بالمسرح المدرسي في الوطن العربي سواء على صعيد اهتمام وزارات التربية والتعليم بالاستراتيجية واعتمادها إطاراً عربياً مشتركاً للتنمية المسرحية، أو وضع نشاط المسرح المدرسي على خارطة الحياة المدرسية وتدريب حوالي 20000 معلمة ومعلم في كافة أنحاء الوطن العربي، والصعيد الأهم هو وضع منهاج المسرح لكافة صفوف المدرسة الإماراتية والأثر الذي حدث من خلال استقطاب مئات المتخصصين لتدريس المسرح في المدارس الإماراتية.

وبمناسبة انعقاد هذا الاجتماع، قال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله : بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، تعمل الهيئة منذ 2015 على هدي ذلك التوجيه السامي الذي امتلك النظرة الاستراتيجية والوعي بضرورة تنمية المسرح العربي منطلقين من تنمية المسرح المدرسي، وحققت الهيئة الفاصلة التاريخية في المسرح المدرسي في الوطن العربي، إذ لم يعد المسرح المدرسي بعد إطلاق الاستراتيجية ما كان عليه قبلها.