«أغنيات الحب العالمية» تنعش الروح في دبي 4 أبريل

تستضيف دبي حفل «أروع أغنيات الحب العالمية» 4 أبريل على «مسرح ميانا، فندق جميرا بيتش»، حيث سيكون الجمهور على موعد مع أمسية آسرة تنعش الروح، تجمع بين الفنون التقليدية والحضور المسرحي ومجموعة متنوعة من أشهر الأغنيات.

تحيي هذا الحفل فرقة «تينورز القرن 21»، وتقدم فيه مجموعة من روائع «نابولي» والأعمال الأوبرالية، إلى جانب أشهر أغنيات الحب من إيطاليا وأمريكا اللاتينية وباريس وهوليوود.

وستقدم الفرقة باقة من أروع الأغاني العالمية الشهيرة، التي تروي كل منها قصة متكاملة عبر الموسيقى والصوت، ولإضفاء المزيد من الطابع الدرامي على هذا العرض ترافق كل فقرة رقصات مصممة بدقة.