«فن» تعزز التفاعل المجتمعي بورشة تصوير لكبار المواطنين

شاركت مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي في فعاليات البرنامج الرمضاني «هلّ هلاله»، الذي نظمته دائرة الخدمات الاجتماعية – فرع الحمرية في الشارقة، ضمن المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة لفئة كبار المواطنين وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال شهر رمضان المبارك.

وقدمت المؤسسة ورشة تصوير فوري مخصصة للسيدات من منتسبات الفرع، أتاحت لهن خوض تجربة تفاعلية في التصوير باستخدام كاميرات Fujifilm Instax SQ1 Square Camera و Instax Mini 11، حيث أسهمت الورشة في توثيق لحظات إنسانية مميزة عبر الصور الفورية، وسط أجواء اجتماعية دافئة جسدت روح الشهر الفضيل وقيم العطاء والتواصل. وشهدت الورشة مشاركة عدد من منتسبات مؤسسة فن.