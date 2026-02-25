«جائزة غانم غباش للقصة» تستقبل المشاركات حتى 9 مارس

أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات عن تمديد فترة استقبال المشاركات في الدورة السابعة عشرة من جائزة غانم غباش للقصة القصيرة لعام 2026، حتى 9 مارس المقبل، وذلك استجابة للإقبال المتزايد من الكتّاب والكاتبات، وإتاحة لفرصة أوسع أمام الراغبين في المشاركة واستكمال أعمالهم الإبداعية وفق الشروط المعلنة.

يأتي هذا التمديد في إطار حرص الاتحاد على تعزيز حضور الجائزة بوصفها إحدى المبادرات الثقافية الرائدة الداعمة لفن القصة القصيرة، واستمراراً لدورها في اكتشاف المواهب الأدبية الإماراتية وصقل تجاربها الإبداعية، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي المحلي وترسيخ مكانة السرد الإماراتي.

كان الاتحاد قد أعلن عن إطلاق الدورة السابعة عشرة للجائزة وفتح باب التقديم ابتداءً من 19 يناير الماضي، حيث تستقبل المشاركات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة، على أن يتم الإعلان عن الأعمال الفائزة في يوم الكاتب الإماراتي 26 مايو المقبل.

وتتضمن الجائزة فرعين رئيسيين هما: «القصة القصيرة» و«المجموعة القصصية»، وتُمنح جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، دعماً للإبداع وتحفيزاً للطاقات الأدبية الشابة، وذلك وفق الشروط والضوابط المعتمدة والمعلنة عبر الموقع الرسمي.

ودعا الاتحاد الكتّاب الموهوبين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اغتنام فرصة التمديد والمبادرة إلى تقديم أعمالهم، بما يعكس ثراء التجربة القصصية الإماراتية وتنوعها.