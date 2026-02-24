القرية العالمية.. حكايات ملهمة وتجارب غنية

فعاليات ومنتجات، حافلة بقصص الثقافات وحكايات تناغم الشعوب، تحتضنها القرية العالمية في دبي، في موسمها الحالي، حيث تقدم بانوراما تجارب غنية تحتفي بالثقافات والحرف والتقاليد من مختلف أنحاء العالم، وتأخذ ضيوفها في رحلة تجمع بين التنوع والهوية.

وتقدم الوجهة منتجات أصيلة من المنطقة وخارجها، موفرة تجارب تسوق فريدة تخص شهر رمضان المبارك، كما أنها تحتفي في الوقت ذاته بجمال التراث العالمي وتنوعه.

ويختبر زائر الجناح الكويتي في القرية، باقة تجارب ثقافية واجتماعية ملهمة، تحكي جمال المجتمع الكويتي، كما يقدم الجناح تشكيلة واسعة من «الدراعات» المناسبة للتجمعات الرمضانية.

ويتعرف الزائر في جناح الأردن، على سمات ثقافة وقصص المجتمع الأردني، ويطلع على تشكيلة راقية من قطع الديكورات المنزلية التي تضفي لمسة أنيقة على الأجواء الرمضانية. أما في جناح دولة باكستان، فتتوافر تشكيلة متنوعة من الأزياء التقليدية والإكسسوارات المصنوعة يدوياً.

ويحظى زوار جناح قطر في القرية العالمية، بفرصة الاطلاع على تشكيلة مختارة من المجوهرات القطرية الراقية المعروفة بأناقتها. ويستعرض جناح إيران، جملة قصص ثقافية وإبداعية.

وفي جناح المغرب، تقابلنا باقات روائع فنية وثقافية وحرفية.