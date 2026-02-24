«أبطال رمضان».. احتفاء متجدد بقيم العطاء

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن إطلاق النسخة السابعة من مبادرتها الإنسانية «أبطال رمضان»، التي تنظمها بالتعاون مع تطبيق «طلبات الإمارات»، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف ترسيخ قيم التضامن والعطاء بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على المساهمة في دعم العمل الإنساني.

وتشكل المبادرة جزءاً من التزام هيئة دبي للثقافة بدعم حملة «رمضان في دبي» التي تندرج تحت موسم «الوُلفة»، الهادف إلى تعزيز الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي وإبراز القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية تعزز مفاهيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات.

وتسعى «دبي للثقافة» من خلال «أبطال رمضان»، التي ترفع شعار «احتفالاً بروح العطاء»، إلى مساندة الأسر المتعففة والمحتاجين على مستوى الدولة، عبر حث كافة فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار، وطرود المير الرمضاني، وكسوة العيد، والصدقة من خلال استخدامهم لـ «جمعية أبطال رمضان الافتراضية» على تطبيق «طلبات الإمارات»، ليتم إيصالها بالتنسيق مع طواقم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى المستفيدين منها بشكل آمن وسريع.

وأكد صالح البريكي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في «دبي للثقافة»، أهمية مبادرة «أبطال رمضان» ودورها في إحداث تأثير إيجابي في مجالات العمل الخيري، وتشجيع أفراد المجتمع على دعم المشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية التي تجسد قيم المجتمع الإماراتي وتعكس ثقافته الأصيلة.

وقال: «تواصل (دبي للثقافة) «من خلال «أبطال رمضان»، تأكيد التزامها بأولوياتها القطاعية ومسؤولياتها الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان ورفع مستوى جودة حياته، وتعزيز التماسك الأسري والترابط المجتمعي».

وقالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى طلبات الإمارات: «يعد العطاء جزءاً لا يتجزأ من منظومة قيم طلبات، ويسعدنا إطلاق النسخة السابعة من حملة «إفطار الأبطال» هذا العام بالتزامن مع موسم الوُلفة».