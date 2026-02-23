«العمارة» محور «الشارقة للبحث التشكيلي» الـ 17

اعتمدت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي موضوع «العمارة في التشكيل العربي.. منازل ومقاربات» عنواناً للدورة 17 من الجائزة التي تنظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة، الأمين العام للجائزة، إن الدعم المتواصل الذي يقدّمه صاحب السمو حاكم الشارقة للبحث النقدي التشكيلي شكّل ركيزة أساسية في ترسيخ الثقافة البصرية العربية، وتعزيز مكانة النقد الفني بوصفه شريكاً فاعلاً في تطوير التجربة التشكيلية.

وأشار إلى أن إطلاق دورة جديدة من الجائزة يأتي امتداداً لهذه الرؤية الثقافية العميقة لسموه التي تولي البحث النقدي أهمية خاصة، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام الدارسين والباحثين لمقاربة التحولات الجمالية والفكرية في الفن التشكيلي العربي، بما يسهم في بناء مرجعية نقدية واسعة ومواكبة للحراك الفني المعاصر.

وأوضح أن الجائزة أسهمت في ترسيخ حضورها، وحجزت لنفسها مكانة وازنة في المكتبة العربية، عبر نهجها الذي يقوم على التوثيق والإصدار ونشر البحوث الفائزة.